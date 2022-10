Luego de una serie de denuncias efectuadas por los residente de Samanes 1, en contra de las nuevas construcciones de viviendas en lotes cercanos al Bosque Seco Tropical, porque afectan a los árboles nativos, así como a las especies silvestres que habitan en la zona; finalmente el Municipio de Guayaquil decidió tomar acciones para frenar esta problemática que atenta contra el medio ambiente.

En la tarde del martes 18 de octubre, funcionarios de la Dirección de Justicia y Vigilancia del Cabildo paralizaron la obra porque la construcción no cuenta con los respectivos permisos municipales y podría afectar la flora y fauna de ese bosque declarado en 2021 Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS). Algo que recién fue observado por el Municipio, a pesar de que las edificaciones se vienen realizando hace dos años cerca del área, como lo ha venido informando EXPRESO en ediciones pasadas.

En la parte alta de Samanes 1 hay cinco casas construidas hace más de seis años. Los dueños aseguran que sus edificaciones se hicieron con los permisos municipales respectivos (muestran los documentos) y el debido cuidado para no afectar a la naturaleza.

No obstante, reconocen la puesta en marcha de otras construcciones que se estaban dando en terrenos adyacentes a las 1,8 hectáreas del área verde integrada por más de 150 árboles de diferentes especies nativas. “No sabemos si tienen los permisos correspondientes. Lo que sí está claro y a la vista de todos es la existencia de gigantes árboles de ceibos cuyas raíces podrían verse comprometidas con la excavación de los terrenos para levantar los pilares de las viviendas”, menciona Jorge Salomón, presidente del comité de Cumbres de Samanes 1, al dirigir su mirada hacia aquellos lotes cercados con zinc y bloques en donde maquinaria pesada trabajaba a puerta cerrada hasta el lunes pasado, según pudo constatar este Diario.

La obra fue clausurada por la Dirección de Justicia y Vigilancia. Christian Vinueza / EXPRESO

Salomón es el propietario de una de las cinco casas construidas. Aclara que cuando adquirió su lote lo hizo en el área exclusiva para urbanización. “Me cercioré de que no hayan árboles de ninguna especie. Algo que no se estaba dando con las nuevas edificaciones y ante eso no podíamos quedarnos callados”, anota sin descubrir el nombre del propietario de los lotes en construcción.

No estamos de acuerdo con ninguna construcción. Desgraciadamente ya están hechas y no hay nada que hacer. Pero el Municipio debe controlar las obras en ejecución.

Fausto Gortaire, residente de Samanes 1

A través de las ranuras de los cerramientos perimetrales de los lotes se puede constatar que los trabajos de construcción avanzan lentamente, pero, el propietario no se hace presente. ¿Quién es él? Nadie responde. No lo dice la comunidad, tampoco algún rótulo o documento que asome en la obra y mucho menos el Cabildo. La Municipalidad, a través de un comunicado, se limita a decir que ya clausuró. Nada más.

En esta zona hay dos áreas: una que pertenece al bosque tropical y la otra donde existen lotes desde 1976, que se pueden construir con los permisos respectivos.

Jorge Salomón, coordinador del comité Cumbres Samanes 1

EXPRESO habló con los vecinos sobre esta situación que les afecta desde hace varios años y que tiene criterios divididos. Por un lado están quienes defienden las construcciones ejecutadas años atrás; algunos que cuestionan las nuevas edificaciones en marcha; y otros como Fausto Gortaire, residente de la zona, quien la rechaza totalmente.

Vigilantes Si bien la clausura de las construcciones ilegales satisface a lo denunciando, estos indican que estarán atentos para que no se reanuden, como ha pasado siempre.



El residente recuerda que en 1999 el Municipio creó una ordenanza para que las direcciones de Áreas Verdes; Medio Ambiente; Urbanismo, y Justicia y Vigilancia, revean los diseños urbanísticos ejecutados en las áreas verdes cercanas al parque Bosque Tropical, con el fin de evitar que los planos comprometan ese espacio natural.

Cerca de los árboles de ceibos se observan cerramientos perimetrales que podrían afectar sus raíces. Christian Vinueza / EXPRESO

Hasta e lunes pasado habían hecho caso omiso a esta orden, así como al reclamo ciudadano, indicó Gortaire, quien junto a Alicia Moncayo, otra residente de Samanes 1, dicen que han hecho tantos reclamos y que finalmente han tenido eco.

Sin embargo, dicen que estarán en alerta para que la sanción a la construcción no sea levantada, como ya ha sucedido en otras ocasiones.

“Un día llegan los del Municipio a colocar un sello de clausura y después de unos días este desaparece y se continúa con la irregularidad, y no pasa nada”, enfatiza.

Ahora están a la espera de que el Cabildo socialice una reforma del ACUS, en virtud de que se había hecho mal la zonificación, según señala Gonzalo Paredes, otro residente, quien recuerda que el sábado pasado se tenía previsto hacerlo, pero no se logró el objetivo.

Recuerda que un grupo de vecinos tuvo una reunión con la representante de la dirección de Medio Ambiente del Municipio a quien le hicimos conocer que hay viviendas que deberían estar consideradas fuera del ACUS por no tener árboles a su alrededor y no afectar la vida silvestre.

Según Paredes, los funcionarios le habrían dado la razón a ellos, pero hasta el momento no se lo ha hecho oficial.

EXPRESO quiso conocer más detalles sobre este punto, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.