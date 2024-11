Ecuador vs. Bolivia: Las calles de Guayaquil se paralizan por el partido

El tráfico en Guayaquil está colapsado y los conductores lo atribuyen al partido de Ecuador vs Bolivia, que se está llevando a cabo en el estadio Monumental, en la avenida Barcelona en Guayaquil.

Andrés Moreira, quien labora en Urdesa, asegura que lleva una hora intentar llegar a su casa en Samanes 5, pero la tarea parece imposible de cumplirse. "Todo Urdesa está atascado. Solo en la avenida Las Monjas demoré 30 minutos en salir. Ahora, estoy atascado en la Víctor Emilio Estrada... Todavía me falta tomar la avenida Las Aguas y la Francisco de Orellana. Me arrepiento de no haberme quedado en la empresa. Es un completo caos", señaló a EXPRESO.

La avenida del Bombero, la vía a la costa y Daule, así como la avenida Juan Tanca Marengo, Las Américas, la Rodolfo Baquerizo, la Benjamín Rosales y la 9 de Octubre, son apenas algunas de las arterias que permanecen congestionadas.

#TránsitoECU911



En Vía a la Costa sentido hacia #Guayaquil, se observa congestionamiento vehicular.



Tenga precaución al conducir. pic.twitter.com/koGPouiLyK — Coordinación Zonal 5 y 8 SIS ECU 911 (@ecu911sambo) November 14, 2024

En la avenida Carlos Julio Arosemena los conductores alegan permanecer atascados más de 30 minutos en el lugar. Álex Lima

No obstante, uno de los puntos más afectados por el tráfico son las vías que conducen hacia la ciudadela Bellavista. "Debido al cierre de la avenida Barcelona, los residentes trataron de salir antes de sus trabajos para llegar a sus residencias. Sin embargo parece que todos pensaron igual. La avenida principal permanece llena desde las 17:00, con carros, vehículos pesados y peatones que no tienen ya espacio para circular. Es tremendo esto. Necesitamos de la presencia de la ATM. He visto apenas un agente", señaló Laura Mórtola, quien habita en el sector.

Las calles que conducen a la ciudadela Bellavista permanecen llenas de carros, peatones, vendedores... Álex Lima

Una opinión similar comparte la también residente Tatiana Vallejo, quien habita en la parte alta de Bellavista y permanece atascada en el atolladero alrededor de 25 minutos. Asegura que "con suerte" ha visto a un agente tratar de ordenar el tráfico. Que hay mucho desorden, advierte.

"Hay cuidadores de carro, no sé si formales o informales, pero todos se confunden con todos. Tienen chalecos reflectivos, que también se los veo puesto a los ciclistas. Hay gente vendiendo bancos de plásticos que los están asimismo usando, y a la final todos cruzan la calle sin dar cabida a nada. No puedo avanzar, los bocinazos se confunden con la gente... Quiero salir de aquí", señaló Melanie Galarza, residente.

En la calle Ayacucho, donde las familias se han reunido a ver el partido, el panorama es similar aunque en menor grado. "La gente se ha tomado las aceras, hay espíritu de fiesta, venta de comida y eso es lindo. Es barrio. Lo malo es que todos circulan hasta en contravía, estuve a punto de chocar. No veo agentes de la calle. No sé si están alrededor de la avenida Barcelona, pero en el resto de sectores no los veo", se quejó.

Los conductores advierten que en las vías de la ciudad apenas se observan unos cuantos agentes de la ATM. Piden la asistencia del personal. Álex Lima

La avenida Barcelona, cerrada por 15 horas

Este 14 de noviembre, como lo anunció previamente la ATM, la avenida Barcelona permaneció cerrada en su totalidad desde la mañana debido al partido que por las eliminatorias entre Ecuador y Bolivia se lleva a cabo en el estadio Monumental.

"Debido al partido por eliminatorias entre Ecuador y Bolivia, este 14 de noviembre se realizará el cierre total de la avenida Barcelona, en el tramo que va entre las avenidas Rodríguez Bonín y Velasco Ibarra, en horarios de 8:00 a 23:00. La ATM desplegará un contingente de agentes para controlar el tránsito en el estadio y sus alrededores para facilitar así el flujo vehicular", aseguró la entidad; que a través de un tráfico dio a conocer los tramos en los que el paso será peatonal además.

Debido al partido por eliminatorias entre Ecuador y Bolivia, el jueves 14 de noviembre se cerrará un tramo de la Av. Barcelona entre la Av. Rodríguez Bonín y Av. Velasco Ibarra, en horarios de 08:00 a 23:00.



La ATM desplegará un contingente de agentes para controlar el tránsito… pic.twitter.com/2zUNpj1zXb — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) November 13, 2024

Según se observa en el gráfico adjunto, quienes se dirigieron al estadio podían desplazarse caminando en el tramo que conecta a la Portete, cerca de Criminalística, con el estadio. No se permitió ni permitirá aún la circulación vehicular en los tramos que van desde la Rodríguez Bonín (redondel PJ) hasta el ingreso al barrio San Eduardo (Interagua), en sentido oeste-este; asimismo desde ingreso de este vecindario hasta el ingreso a la Infantería de Marina (ambos sentidos); y desde el ingreso a la Infantería de Marina hasta el distribuidor del tráfico del puente de la 17, en la avenida Velasco Ibarra.

También permanecerán bloqueados al paso vehicular y peatonal el puente Patria (Gómez Rendón), el puente peatonal Barcelona y el acceso por el túnel San Eduardo.



¿Qué pasa con los residentes del sector?



Según indicó la ATM, como en ocasiones anteriores, solo los residentes tendrán permitido el ingreso desde la avenida Velasco Ibarra, mientras que la avenida Barcelona no estará habilitada para el estacionamiento de vehículos particulares.

Según la entidad, la dirección de Transporte Público informó a las operadoras de buses urbanos que debían modificar temporalmente las rutas durante este 14 de noviembre. Las líneas 140, 122, 120, 107, 49, 37, 9 y 8 circularán por las calles 17, Cuenca, 34, Maldonado, 38 y Portete; y retornarán por Portete, 34, Gómez Rendón y la 17.

