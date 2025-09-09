Ecuador vs Argentina | Cae presunto vendedor de entradas falsas afuera del Monumental

Un individuo fue detenido por agentes de Segura EP en los alrededores del escenario deportivo

Un operativo de seguridad en los exteriores del Estadio Monumental de Guayaquil, previo al crucial partido de eliminatorias entre Ecuador y Argentina de este 9 de septiembre de 2025, resultó en la detención de un individuo acusado de vender entradas falsas. El sujeto fue interceptado por el Grupo de Apoyo a la Seguridad de la empresa pública Segura EP y entregado a la Policía Nacional para el procedimiento correspondiente.

¿Qué ocurrió en los exteriores del Monumental?

Este incidente añade una capa de fraude a una jornada que, para la Tri, es decisiva. Según el reporte oficial de Segura EP, difundido a través de sus canales de comunicación, el Grupo de Apoyo a la Seguridad detectó al individuo mientras presuntamente comercializaba las entradas fraudulentas.

⚠️En los exteriores del Estadio Monumental, el Grupo de Apoyo a la Seguridad de #SeguraEP detectó a un individuo que presuntamente vendía entradas falsas para el partido de hoy.



Fue aprehendido y entregado a @PoliciaEcuador para los procedimientos correspondientes.

Tras su aprehensión, fue puesto a órdenes de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones que determinarán el alcance de la estafa y si existen más personas implicadas en esta red.

Este suceso sirve como una alerta para los aficionados que acuden a eventos masivos y optan por comprar boletos en reventa, una práctica que a menudo los expone a ser víctimas de engaños.

La importancia del partido

Aunque la selección ecuatoriana ya tiene asegurada su clasificación al Mundial de 2026, el encuentro contra la campeona del mundo era fundamental para las aspiraciones del equipo en el Ranking FIFA. Una victoria o un empate habrían permitido a la Tricolor sumar puntos valiosos para intentar escalar al bombo 2 del sorteo mundialista, lo que podría traducirse en un grupo más accesible en la cita de Norteamérica.

La derrota, en cambio, estanca al equipo en el bombo 3, aumentando el riesgo de enfrentar a dos potencias mundiales en la fase de grupos. Por ello, el partido en el Monumental iba más allá de los tres puntos; se jugaba el prestigio y un posible futuro más favorable en el torneo.

¿Cómo identificar una entrada falsa?

Generalmente, las entradas falsas presentan diferencias en la calidad del papel, la impresión, los hologramas de seguridad o los códigos QR. Es clave comparar el boleto con uno auténtico si es posible y desconfiar de precios excesivamente bajos o de vendedores no autorizados.

