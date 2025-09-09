¿A qué hora juega Ecuador hoy?
Ecuador recibe hoy a Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil por la última fecha de las eliminatorias al Mundial 2026
Ecuador enfrenta hoy, martes 9 de septiembre, a Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido será a las 18:00 hora local y marcará un duelo especial, ya que Enner Valencia disputará su partido número 100 con la Tri. Argentina llega sin Lionel Messi ni varias de sus figuras, mientras que Ecuador recupera a Moisés Caicedo y Alan Franco para buscar romper su sequía goleadora.
Argentina llega sin Messi y con varias bajas importantes
La Albiceleste, líder de la tabla con 38 puntos, arribó el lunes 8 de septiembre a Guayaquil en un vuelo privado procedente de Buenos Aires. Lo hizo con un hermetismo total y sin algunas de sus principales figuras:
- Lionel Messi, quien se despidió de las eliminatorias jugando solo en los partidos de local.
- Cristian “Cuti” Romero, suspendido por acumulación de amarillas.
- Enzo Fernández, expulsado por doble fecha ante Colombia.
- Además, Lionel Scaloni dejó fuera a Facundo Medina y Ángel Correa.
A pesar de las ausencias, Argentina confía en su poderoso ataque, que suma 31 goles, el más alto de la eliminatoria.
Ecuador busca goles y celebra a Enner Valencia
La Tri, que suma 26 puntos y ocupa la cuarta posición, busca romper una sequía goleadora. Desde el doblete de Enner Valencia frente a Venezuela, Ecuador no ha vuelto a anotar, acumulando cuatro empates 0-0 consecutivos ante Chile, Perú, Paraguay y Brasil.
El partido tendrá un significado especial: la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) rendirá un homenaje a Enner Valencia, capitán y máximo goleador histórico de la selección, quien alcanzará hoy los 100 partidos con la camiseta nacional.
Para este duelo, Ecuador recupera a Moisés Caicedo, ya recuperado de su lesión, y a Alan Franco, quien cumplió suspensión en la fecha anterior.
Duelo de defensas y ataques
- El encuentro promete ser un choque de estilos:
- Ecuador presume el mejor sistema defensivo de Sudamérica, con solo 5 goles recibidos.
- Argentina llega con la segunda mejor defensa (9 tantos encajados) y la ofensiva más letal (31 goles marcados).
Alineaciones probables
- Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.
DT: Sebastián Beccacece.
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
DT: Lionel Scaloni.
Datos del partido
- Partido: Ecuador vs. Argentina
- Competencia: Eliminatorias Sudamericanas – Mundial 2026
- Fecha: Martes, 9 de septiembre de 2025
- Hora: 18:00 (hora local) | 23:00 GMT
- Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
