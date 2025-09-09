¿A qué hora juega Ecuador hoy?

Ecuador recibe hoy a Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil por la última fecha de las eliminatorias al Mundial 2026

La selección ecuatoriana, liderada por Enner Valencia, recibe a Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Ecuador enfrenta hoy, martes 9 de septiembre, a Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido será a las 18:00 hora local y marcará un duelo especial, ya que Enner Valencia disputará su partido número 100 con la Tri. Argentina llega sin Lionel Messi ni varias de sus figuras, mientras que Ecuador recupera a Moisés Caicedo y Alan Franco para buscar romper su sequía goleadora.

Argentina llega sin Messi y con varias bajas importantes

La Albiceleste, líder de la tabla con 38 puntos, arribó el lunes 8 de septiembre a Guayaquil en un vuelo privado procedente de Buenos Aires. Lo hizo con un hermetismo total y sin algunas de sus principales figuras:

Lionel Messi, quien se despidió de las eliminatorias jugando solo en los partidos de local.

Cristian “Cuti” Romero, suspendido por acumulación de amarillas.

Enzo Fernández, expulsado por doble fecha ante Colombia.

Además, Lionel Scaloni dejó fuera a Facundo Medina y Ángel Correa.

A pesar de las ausencias, Argentina confía en su poderoso ataque, que suma 31 goles, el más alto de la eliminatoria.

Ecuador busca goles y celebra a Enner Valencia

El delantero ecuatoriano Enner Valencia jugará su último partido oficial con la selección de Ecuador en el estadio Monumental de Guayaquil. ARCHIVO / EXPRESO

La Tri, que suma 26 puntos y ocupa la cuarta posición, busca romper una sequía goleadora. Desde el doblete de Enner Valencia frente a Venezuela, Ecuador no ha vuelto a anotar, acumulando cuatro empates 0-0 consecutivos ante Chile, Perú, Paraguay y Brasil.

El partido tendrá un significado especial: la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) rendirá un homenaje a Enner Valencia, capitán y máximo goleador histórico de la selección, quien alcanzará hoy los 100 partidos con la camiseta nacional.

Para este duelo, Ecuador recupera a Moisés Caicedo, ya recuperado de su lesión, y a Alan Franco, quien cumplió suspensión en la fecha anterior.

Duelo de defensas y ataques

El encuentro promete ser un choque de estilos:

Ecuador presume el mejor sistema defensivo de Sudamérica, con solo 5 goles recibidos.

Argentina llega con la segunda mejor defensa (9 tantos encajados) y la ofensiva más letal (31 goles marcados).

Alineaciones probables

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Datos del partido

Partido: Ecuador vs. Argentina

Competencia: Eliminatorias Sudamericanas – Mundial 2026

Fecha: Martes, 9 de septiembre de 2025

Hora: 18:00 (hora local) | 23:00 GMT

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

