Ecuador vs. Argentina HOY: cómo ver EN VIVO el partido por las eliminatorias

Ecuador recibe a Argentina en el cierre de las eliminatorias sudamericanas.

Las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 llegan a su capítulo final este martes 9 de septiembre, y la selección de Ecuador despedirá el proceso en casa frente a Argentina, desde las 18:00 (hora local), en el estadio Monumental de Guayaquil.

Ambas selecciones ya tienen asegurado su cupo en la próxima Copa del Mundo, lo que convierte al partido en una verdadera fiesta. Más allá del trámite competitivo, el encuentro servirá como homenaje a figuras que cerrarán su etapa en eliminatorias, con un nombre que sobresale por encima del resto: Enner Valencia.

El histórico goleador tricolor confirmó que este será su último partido en clasificatorias y espera despedirse con un gol y, si es posible, con un triunfo frente al actual campeón del mundo. “Superman” Valencia llega con 46 anotaciones, cifra que lo consagra como el máximo artillero en la historia de la selección. Su último festejo fue ante Venezuela, cuando anotó un doblete que puso fin a la sequía ofensiva, aunque después Ecuador acumuló cuatro empates sin goles contra Chile, Perú, Paraguay y Brasil.

Para este compromiso, el técnico Félix Sánchez Bas contará con dos retornos importantes en el mediocampo: Moisés Caicedo, recuperado de una lesión, y Alan Franco, quien cumplió suspensión en la fecha anterior. Con ellos, Ecuador busca mayor solidez y generación de juego en la mitad de la cancha.

La posible alineación de la Tri sería: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Argentina, sin Messi en Guayaquil

Lionel Messi agradeció al público presente en el estadio Monumental de Buenos Aires en el duelo de Argentina ante Venezuela. JUAN IGNACIO RONCORONI / FEF

La Albiceleste, líder indiscutible de la tabla, también llegará con bajas sensibles. La ausencia más notoria es la de Lionel Messi, quien jugó su último partido de eliminatorias en la jornada anterior, con un doblete en la victoria 3-0 frente a Venezuela.

La noticia no solo afecta al equipo, sino también a los hinchas ecuatorianos: miles adquirieron entradas con la ilusión de ver por última vez a su ídolo en un clasificatorio. Muchos aún recuerdan el impecable tiro libre con el que Messi marcó el 1-0 en el inicio de este proceso rumbo a 2026.

Los datos claves del partido

Día: Martes 9 de septiembre

Hora: 18:00 (hora de Ecuador)

Estadio: Monumental de Guayaquil

Transmisión: El Canal del Fútbol y Zapping

