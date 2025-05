La presión ciudadana obligó a tapar los baches de Durán

Los residentes denuncian, sin embargo, que aún resta muchos agujeros por tapar. Exigen que las obras no sean un parche

Tras meses de quejas ciudadanas por el abandono de barrios, calles deterioradas y falta de presencia institucional, la Alcaldía de Durán ha comenzado a ejecutar trabajos de asfaltado y bacheo en varias zonas afectadas. Así lo anunció el alcalde Luis Chonillo, quien semanas atrás defendió su gestión ante las crecientes críticas y los pedidos formales de remoción en su contra.

¿Qué dijo el alcalde Luis Chonillo?

"Superada la temporada invernal, avanzamos sin pausa con el plan de asfaltado y bacheo en las vías que resultaron afectadas", declaró Chonillo. Aseguró que su administración trabaja con compromiso y planificación, y que las obras buscan mejorar la calidad de vida y la movilidad urbana.

La calle Gonzalo Aparicio, uno de las tantas que permanecía minada, fue ya intervenida. Además, se están realizando trabajos de asfaltado en la calle Atahualpa y en la quinta etapa de El Recreo, y en las avenidas de las ciudadelas Abel Gilbert 3 y La Primavera 2.

Pero la ciudadanía no está del todo convencida. Pese a los anuncios, muchos habitantes denuncian que la realidad en los barrios sigue siendo crítica.

“Me gustaría sentir la realidad de estas obras. Lo que uno ve al caminar por varios sectores de Durán son calles en mal estado aún”, expresó Daniel del Rosario, residente local. Félix Montenegro agregó: “Créame, yo transito a diario y lo que veo es otra realidad: huecos en la vía, aguas podridas y basura por todos lados”.

Pedido de remoción

El malestar no es nuevo. Desde abril pasado, el cantón ha estado en el centro de un fuerte debate institucional. El pasado 21 de abril, un grupo de ciudadanos respaldado por asesores legales presentó formalmente una solicitud de remoción del alcalde, alegando abandono de funciones, crisis de servicios básicos y falta de presencia territorial. “Durán necesita un alcalde. Si tiene temor para administrar este territorio, entonces que renuncie”, dijo tajante entonces Lola Mercado, una de las manifestantes.

A esta presión se sumaron denuncias de inseguridad, escasez de agua, fallas en la recolección de basura y deterioro urbano. Habitantes de sectores como El Recreo aseguraron que llevaban meses sin ver mejoras. "Ahora se está asfaltando, pero son decenas los problemas que aquí tenemos", sentenció Mónica Verdesoto, residente.

Ante el descontento de semanas atrás, Luis Chonillo rompió el silencio el 24 de abril mediante un extenso comunicado publicado en su cuenta oficial de X. Allí calificó las acusaciones como parte de una “maniobra orquestada” de desestabilización y defendió el uso del teletrabajo como medida de protección ante amenazas recibidas.

“Estoy absolutamente convencido de que desde el día de mi posesión se han orquestado intentos de desestabilización por parte de quienes quieren impedir que administremos la ciudad”, escribió.

La ciudadanía, atenta a las obras

Hoy, habitantes como Gustavo Romero solicitan nada más que los trabajos sigan y que sean reales, "no parches". "Desde que fue público el pedido de remoción, veo a personal municipal en las calles. Pero, me preocupa que estén ejecutando obras por encima, con material malo. Esa no es la idea. Es verdad que tenemos un sinfín de carencias, pero las obras deben ser bien hechas. De lo contrario, la molestia será mayor. Espero que la Alcaldía sea consciente de ello", pensó.

