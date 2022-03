La reunión en la que se analizaría el informe técnico que confirmaría si existe la posibilidad de que los buses de transporte intracantonal de Durán puedan o no aumentar el valor del pasaje, como lo han venido solicitando, fue suspendida.

El 14 de marzo, el concejal Rodolfo Ortega había solicitado que, para la cita de este 21 de marzo, los miembros de la Comisión de Riesgos, Desastres Naturales, Tránsito y Bomberos, y los transportistas; puedan analizar el documento, pero este no fue entregado por la Agencia de Tránsito de Durán, que debía elaborarlo.

“En esos papeles, como lo dicta la ordenanza, debía estar detallado cuántos mantenimientos les hacen a los vehículos, con cuántos usuarios ruedan, qué tan bueno es el servicio, pero resulta que esa información no constaba. Sin ella, es imposible avanzar. Esos datos, ese informe, es el único documento que nos dirá si es válido el alza o si el costo debe mantenerse en 30 centavos, como ahora” , señaló Ortega.

El costo de la gasolina y sus derivados, sumado a los bachesk nos aniquilan. Pedimos un alza del pasaje para recuperar las pérdidas que afrontamos. Aunque sea cinco centavos para mantenernos y no estar más en pérdidas.

Mercedes Encalada,



accionista de Transdurban

EXPRESO consultó a la Agencia de Tránsito de Durán sobre cuándo estará listo el documento, y dijo que para este miércoles, a las 10:00; se prevé otra reunión.

Para Ángel Parra, presidente de la compañía Transdurban, el costo de la gasolina y sus derivados, y el estado en el que se encuentran las calles del cantón, los obligan a solicitar el alza. “Con los 30 centavos no nos alcanza, por mucho tiempo rodamos además con menos pasajeros. Los huecos están dañando una y otra vez nuestros repuestos. Pedimos que se analice el informe, tal como lo dicta el Acuerdo Ministerial 067, para que eso defina qué se debe hacer”, precisó Parra; que llegó al estadio Sandiford, donde se llevó a cabo el encuentro, acompañado de una comitiva que, con carteles, exigía el aumento.

El gremio. Critica el estado en el que se encuentran las calles de Durán. Amelia Andrade

Cuando den un buen servicio, pagaré 40, 50 centavos, lo que sea necesario. Pero mientras haya robos, bulla, irrespeto, no. Ahí no. Sería regalar mi dinero, pero que hagan el estudio y nos encuesten a nosotros para que haya una respuesta real.

Valentina Avelino,



usuaria

Pero sobre esta medida, cuyo resultado será analizado en los próximos días, los pasajeros hacen públicas sus quejas. Que las unidades no están en buen estado, que los conductores irrespetan las señales, se desplazan a velocidades no permitidas, y que además circulan siempre con las puertas abiertas de par en par, son apenas algunas de las quejas por las que, advierten, no es válido su pedido.

“Cuando el servicio sea de calidad, pagaré más y con gusto. No pido aire acondicionado ni asientos forrados, pero sí una buena atención. Los colectivos de Durán son discotecas con ruedas, nos llevan con música altísima, hay asientos rotos y permiten que se suban los ‘informales’, quienes a veces no son sino delincuentes. Que reclamen cuando mejoren su trato”, advirtió Carmen Morales; quien a la vez cuestionó que los transportistas no respeten las paradas de buses, que cojan y dejen pasajeros donde quieren y les conviene, generando así otro problema: el congestionamiento.