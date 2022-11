Los ventanales destrozados y parte de las paredes de la cocina, el comedor y hasta la habitación donde duermen sus tres hijas, de 12, 7 y 2 años, cuarteadas. En esas condiciones quedó el departamento de Gabriela Pino, ubicado en la planta alta del edificio, que resultó afectado por la explosión de un artefacto que detonó en las inmediaciones del Municipio de Durán, el pasado martes 1 de noviembre; en una semana de violencia que se desató en ese cantón y en Guayaquil, lo que dejó un saldo de cinco policías muertos y otros 7 heridos en ataques a UPC (Unidad de Policía Comunitaria).

Hasta la mañana de este 7 de noviembre, la joven madre no había podido retornar a su hogar con su familia, en espera de la ayuda prometida. “Tengo mi casa completamente destruida. No puedo habitar aquí, tuve que irme con mis hijas el día de la explosión”, dijo Gabriela mientras rememoraba el día del atentado y que la hicieron “volar” desde el Puerto Principal a Durán; que en los primeros cuatro días de noviembre registró 13 emergencias por ataques a la Policía Nacional y atentados con explosivos que afectaron a la propiedad pública y privada.

Ese martes, su hija de 7 años había quedado en casa, bajo el cuidado de una señora, quien al darse cuenta de que dos hombres dejaban en los bajos de la edificación un artefacto que echaba chispas, le advirtió a la niña que salga de la ventana. “Ella se toma la molestia de echarle dos ollitas con agua, pensando que estaban quemando algo, pero como veía que no se apagaba le dijo a la niña que salga y a lo que salta del mueble eso explota... si mi hija no sale de la ventana se me muere; gracias a Dios la señora la abraza para que no le salpiquen los vidrios, aunque ella sí los recibió...”, narró la mujer, mientras observaba los trabajos de reconstrucción que se iniciaron en la planta baja.

La explosión afectó a gran parte de este edificio particular y también los ventanales de las instalaciones del Municipio. CHRISTIAN VASCONEZ

Arturo Nieto, director de Servicio y Espacio Público del Cabildo, manifestó que desde este lunes 7 de noviembre iniciaron el mantenimiento correctivo en la edificación. “Por la explosión se han cuarteado paredes, vidrios, ventanas; estamos tratando de arreglar toda esa situación en lo que corresponde a infraestructura”, explicó el funcionario, al aclarar que se trata de una edificación que no pertenece al Municipio, pero que están tratando de ayudar por disposición del alcalde. La explosión afectó también ventanales del bloque A del Cabildo y de la Empresa Pública de Agua Potable (Emapad), entidades que retomaron la jornada laboral, en medio de un resguardo militar.

Alertas Las emergencias que se registraron el día 1 de noviembre fueron entre las 13:30 y las 17:20 con la explosión afuera del Municipio de Durán.

Víctor Hugo Boza, vocero del Municipio, detalló que se puso en marcha un plan de contingencia elaborado por la Dirección General de Gestión de Riesgos del Cabildo, que involucra el acompañamiento de policías, militares, de la autoridad de Tránsito de Durán, Cuerpo de Bomberos y Gestión de Riesgos, quienes controlan todo el perímetro del edificio municipal y de las instituciones ubicadas en esa área. La situación llevó al alcalde Dalton Narváez a presentar dos denuncias en la Fiscalia: una por el delito de terrorismo y la otra por las amenazas de muerte que recibieron funcionarios del Cabildo.

La seguridad del resto de la ciudad, añadió Boza, queda en manos de la Policía con la colaboración municipal del Sistema Durán Vigilado, con 215 cámaras que vigilan, especialmente el comercio, que durante el feriado trabajó a medias.

“El cincuenta por ciento de los negocios (de 10.500 locales) permanecieron cerrados. Los que abrieron fueron farmacias, los destinados a la venta de víveres y mantenimiento de vehículos, lo que generó perdidas”, aseguró Boza.

Un grupo de militares resguarda las instalaciones del Municipio de Durán. CHRISTIAN VASCONEZ

Así lo reconoció la comerciante de carnes Silvana Carpio, quien detalló que perdió alrededor de 500 dólares en venta desde ese 1 de noviembre. Tampoco hizo mayores pedidos, porque los habitantes (en la primera etapa de El Recreo) se guardaron temprano.

Richard Carrera, de la quinta etapa, aseguró que en su sector trabajan a media llave porque se ha vuelto muy peligroso tras los atentados que se registraron. Destacó que, a pesar del estado de excepción que se decretó, no han visto militares por la zona, y que muy poco ven a la policía a pesar de tener un cuartel cerca.

En medio de ese clima de incertidumbre, Peter Lorenty, Manuel Delgado, Jimmy Sacón y Lisbeth Mestanza mantienen su fe en Dios que todo volverá a la calma. Ellos siguieron laborando. Algunos aseguran que ya están “acostumbrados” a ese ambiente. “El problema es el fuego cruzado, que una bala perdida nos vaya a afectar, pero tampoco podemos quedarnos en la casa escondidos, tenemos que trabajar con todos los peligros...”, consideró Lorenty.

En la quinta etapa se trabaja con una puerta abierta y otra cerrada porque es muy peligroso. Uno está en zozobra. No se puede ni salir. No hay militares y poco ronda la policía...

Richard Carrera

comerciante quinta etapa de El Recreo

Yo trabajo normal... claro que hubo atentados, robos, personas heridas... con fe en Dios trabajé. Tengo que hacerlo porque mi mercadería se daña, pero me recojo a las dos... Jimmy Sacón

comerciante

