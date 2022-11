La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la cooperativa Oramas González, en el cantón Durán, fue blanco de nuevos ataques por parte de bandas delincuenciales la noche de este jueves. La unidad recibió más de 40 impactos de proyectiles en las paredes y vidrios.

Sandra Gómez, quien habita cerca de la unidad de Policía, ubicada en la cooperativa de vivienda, en la cual se produjo la agresión a las 21:10, reveló que la preocupación de que se repita un nuevo hecho violento evitó que pudiera conciliar el sueño y que para precautelar la seguridad de sus familiares prefirió quedarse despierta toda la madrugada.

“Cada vez que escuchaba el ruido de un carro o una moto, se me erizaba la piel, me ponía nerviosa. Antes de que mis hijos se acostaran les dije ‘si otra vez vienen a disparar, todos nos tiramos al suelo, nadie alza la cabeza’, todo lo que pasa me tiene atemorizada, mi familia dice que estoy psicosiada”, manifestó con nerviosismo la durandeña.

En total fueron alrededor de siete atentados que con armas y explosivos se perpetraron durante el pasado 3 de noviembre en dicho cantón guayasense. “Yo subsisto de lo que vendo, del día a día, me dije ‘y si otra vez llegan a disparar qué hago, me tocará correr o tirarme al piso’, vivimos en zozobra, no nos dejan ni dormir ni trabajar con tranquilidad”, relató otro morador, que aunque no habita en la misma cuadra de donde está ubicada la UPC, antes de salir de su casa para montar su negocio en las inmediaciones de la unidad policial, lo pensó dos veces y lo consultó con sus parientes.

Por otro lado, en el cantón Daule se registró otro hecho similar en horas de la noche de ese día en la puerta de ingreso al comando Policial de Daule. Sujetos allí lanzaron una granada, pero solo causaron daños materiales en las instalaciones y a un patrullero que estaba parqueado. Ayer se realizaron varios allanamientos para dar con el paradero de los presuntos responsables del atentado.

El teniente coronel Danny Herrera Zambrano manifestó a EXPRESO que han reforzado las seguridades en la dependencia. Con la explotación de las cámaras de seguridad de la vía Perimetral de Daule, junto con la Fiscalía trataban de identificar a los dos sujetos que cometieron el ataque.Según informaron, los sospechosos llegaron a bordo de una moto, en horas de la tarde del jueves, y lanzaron una granada en la puerta de la entidad, donde estaba personal del Servicio Preventivo.