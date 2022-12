Tal como estaba previsto, el Concejo Cantonal de Durán sesionó este 9 de diciembre para analizar si, tras la colocación de radares en la avenida Nicolás Lapentti, la principal del cantón; se ampliará el rango máximo de velocidad permitido para circular; y de forma unánime se estableció que sí, pero en ciertos carriles.

Según lo establecido por los ediles, los carros livianos podrán circular en los carriles centrales hasta 70 km/h y los vehículos pesados a 50 km/h. En los carriles de servicio de ambos sentidos de la vía, los límites se mantendrán en 50 km/h para los livianos y de 40 km/h para los pesados, como se fijó en un inicio.

Con esta medida, que causó controversia por parte de la ciudadanía, al alegar que el tránsito se congestionaría todavía más; los conductores se siente "algo más escuchados". "Lo que plantearon en un inicio fue totalmente absurdo. Durán es un cantón caótico, con calles caóticos, con nada de control... Que hayan querido que todos conduzcamos a ese límite y que si nos pasábamos, nos venía la multa, era un robo. Ahora me siento más tranquilo. Era necesario el cambio", indicó Gustavo Valencia, conductor guayaquileño que labora en Durán y a diario va y viene de esa localidad.

De forma similar opinó Nathalie Santos, habitante de Durán, quien creía más que necesario que se deba conducir a una velocidad más alta para que haya fluidez. "Lo necesitábamos. Estos atascos son un dolor de cabeza. Ojalá que la Autoridad de Tránsito de Durán, que ahora asumió la competencia, todos esos problemas que nos han agobiado en la vía, desaparezcan o al menos disminuyan. Hay mucho desorden en este cantón", sentenció.

Este 9 de diciembre asimismo los 12 radares que ayer fueron desconectados por CNEL fueron reconectados. Ayer EXPRESO publicó una nota en la que CNEL dio a conocer que los desconectó luego de que en un operativo de control constató que los doce radares colocados en la vía, y en funcionamiento desde el pasado 1 de diciembre, estaban conectados de manera clandestina.

“Recibimos el proyecto, lo aprobamos, pero nunca culminaron el proceso. Ellos tenían que solicitar los medidores, no lo hicieron y se conectaron directamente e incumplieron”, detalló entonces Víctor Acosta, administrador de la Unidad de Negocio de Guayas y Los Ríos de CNEL, quien indicó que la sanción por infringir la ley es de dos salarios básicos unificados por cada radar; y si es reincidente, la multa sería de cuatro salarios básicos, asimismo, por cada uno. Hoy, una vez obtuvieron su medidor y este fue instalado empezaron a funcionar nuevamente.

Sobre los radares, tras una lluvia de quejas ciudadanas, ayer el alcalde de Durán, Dalton Narváez informó que las multas por exceso de velocidad emitidas desde el 1 de diciembre y hasta que se resuelvan nuevos cambios, no serán cobradas. “Todas serán anuladas. Nadie deberá pagar esos valores”, indicó.

Sobre este punto, la ciudadanía también espera que la acción se cumpla sin tener que ejecutar ningún tipo de proceso engorroso. "Hay personas que me han dicho que debo impugnar, contratar incluso un abogado. No lo he comprobado aún, este fin de semana iré a constatarlo. Lo ideal es que en el sistema las sanciones simplemente se borren. Ya veré que pasa", indicó Julio Moreno, un conductor que fue multado luego de que el radar haya marcado hace una semana que conducía a 57 kilómetros por hora.