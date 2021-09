Duelos y talleres atraen al público joven a la Feria del Libro

Una marea de estudiantes se pasea por los pasillos de la Feria Internacional del Libro (FIL), que el miércoles 8 de septiembre abrió sus puertas en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Como si estuvieran en el salón de clases, marchan con el uniforme de tonos azul con blanco y mochilas, pero aquí se alistan para un duelo. Tres adolescentes del grupo cogen lápices de colores y tiñen figuras de animales mientras sus amigos graban el ‘desafío’.

El alumnado es del Instituto Suárez y entre ellos hay quienes por primera vez acuden a la FIL, que regresó a la presencialidad en su séptima edición. “A mí me gustan los cómics”, “vamos a tomarnos fotos en el trono”, “aún no me decido por un libro”, “yo me inclino por las novelas”... son las frases que sueltan los chicos que, paralelamente, cuelgan a sus estados de WhatsApp fotos de su paso por el encuentro literario.

No fueron los únicos. Hasta las 11:00 del jueves 9 de septiembre, habían ingresado unas 300 personas, pero en su mayoría correspondía a padres de familia acompañados de sus hijos y adolescentes. Es decir, la mañana y tarde fue tomada por el público joven.

Los más pequeños disfrutaron de jornadas artísticas, lúdicas, mientras que sonrientes niños resaltaron entre los 50 stands de la feria, pues fueron vestidos como sus personajes de libros destacados. Predominó nuevamente el famoso Harry Potter. Lectura de cuentos, talleres y otras actividades agradaron hasta a los colegiales.

Homenajes. Quino, padre de Mafalda, está en un espacio de la FIL. JIMMY NEGRETE / expreso

Por ejemplo, Gabriela Córdova, quien en la inauguración del evento leyó emocionantes cuentos a un grupo de niños, esta vez se lució con un acto de expresión corporal e improvisación. La acompañó Gabriela Orellana, quienes hicieron volar la imaginación de los menores que se engancharon con esta puesta en escena que duró más de una hora.

“Es la primera vez que vengo a la Feria del Libro y me gusta que la gente hasta ahora haya respondido muy bien. Hay de todo, pero en la mañana y tarde están los niños y luego, al caer la tarde, figuran más adultos que participan en las otras actividades y en los conversatorios”, señaló Orellana a Diario EXPRESO mientras se preparaba para saltar nuevamente al escenario.

Para ciudadanos como Luciana Parrales, quien llegó junto con un grupo de amigos desde la ciudadela Atarazana, el regreso de la FIL evidencia que Guayaquil volvió a ser Guayaquil y se alista incluso para decir presente a la Feria Raíces, evento que marca las venideras fiestas octubrinas.

A ella le fascinan los relatos y miró la oferta literaria de las librerías y editoriales que estarán hasta el próximo domingo, día que concluye la feria. “Es bello tener ese contacto físico y que sigamos con el ritmo pese a la pandemia. Hay un mejor escenario y espero que vengan más visitantes para que aumente la lectura en la ciudad”, manifestó la joven estudiante.

Adultos mayores también arribaron al evento y se evidenció que su sala favorita fue la de las casas editoriales y eligieron las publicaciones de autores conocidos. Les llamó la atención los espacios culturales como fue el caso del stand de la Asociación Cultural Cerro Santa Ana. Allí estaba Silvia Vélez, su presidenta, quien mostraba fotografías, por ejemplo, del Guayaquil antiguo.

Jornada. Los más pequeños disfrutaron ayer de números lúdicos y artísticos. JIMMY NEGRETE / expreso

El escritor y dibujante Iván Guevara tenía previsto dictar una clase demostrativa de cómics en la tarima de la FIL, y es por esto que algunos adolescentes y adultos se quedaron por más tiempo y se acomodaron entre las sillas del sitio, “para tener una mejor vista y no dejar escapar ningún detalle”, concordaron.

Además, la escritora Ángela Arboleda iba a narrar anoche el cuento ‘Esa mujer es la muerte’. La sesión tenía como fin reflexionar sobre el personaje de la mujer y el miedo.

Para este viernes 10 de septiembre se prevé que Amanda Pazmiño dicte un taller de poesía para niños, mientras que Gabriela Orellana continuará con la actividad denominada ‘cajita de colores’. En tanto que ‘Hip-Hop es vida’, cerrará la jornada. Se trata de un espectáculo de rap y poesía de Sara Arana, en Casa Morada.