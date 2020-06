Dos nuevos recorridos se suman a las rutas de la reactivación en Guayaquil

Aunque a Jorge Lenon, habitante del sector de Puente Lucía, ubicado en el kilómetro 26 de la vía a Daule, le preocupa que no todos los usuarios cumplan con las normas del distanciamiento o el uso de la mascarilla; el hecho de que la ruta 89 se haya ya activado, le da un respiro, sobre todo para el bolsillo.

"Llegar hasta el centro sur de Guayaquil, desde que volví al trabajo, ha sido toda una travesía para mi. He gastado mucho dinero en fletes y taxis, además de tiempo. Si no fuera por mis vecinos, quienes también me acercaban lo más que podían hacia mis puntos de destino en Guyaquil, no hubiese podido llegar. Este último mes ha sido caótico", manifiesta Lenon; quien desde este lunes volverá a utilizar los buses de transporte público que, desde este fin de semana, han reanudado sus servicios en el lugar.

Es penoso ver como celebran un triunfo, cuando uno va por la calle gente sin mascarilla, colas interminable de buses, siguen apareciendo contagiados Dios no quiera se dispare un rebrote en #Guayaquil, mas bien deberian ser humildes y decir fallamos y corregiremos @alcaldiagye — Diego Velez (@dzelev) June 15, 2020

Y es que según el comunicado emitido por la Autoridad de Tránsito Municipal, tanto la ruta 89, que parte de Puente Lucía y llega hasta las calles El Oro y Chimborazo; y la 90, que sale del mismo lugar y avanza hasta las calles Noguchi y Alcedo; se han sumado a los nuevos recorridos de la Rutas por la Reactivación. Con estos, ascienden a 90 los recorridos que en la ciudad se hacen.

Iniciamos en un modo de prueba que iremos ajustando junto a ti. Estamos aliados a Moovit, donde podrás conocer en tiempo real la ruta que necesitas y nosotros la información para mejorar los recorridos. Descarga la app y ayúdanos a darte un mejor servicio de transporte. pic.twitter.com/dV0IB2A9EB — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) May 18, 2020

A decir del comunicado, aquel usuario que no porte mascarilla no podrá subir al bus. La medida, que se ha venido aplicando desde que se dio esta reactivación, preocupa no solo a Lenon, sino a otros habitantes de la ciudad que, aseguran, no se está cumpliendo a cabalidad, como lo ha venido publicando EXPRESO.

Las rutas Para conocer el detalle de los recorridos, la ciudadanía puede descargar la aplicación Moovit, que publica la información en tiempo real de las frecuencias.

Además de no portarla, asegura Gustavo Rendón, habitante de la ciudadela La Saiba, en las unidades de transporte no se está cumpliendo con la norma del distanciamiento . "Por donde quiera que vaya y en cualquier recorrido, usted verá colectivos llenos y gente parada y pegadita la una con la otra. Quitar el servicio definitivamente no es una opción... Sin embargo hay que pensar en otro tipo de controles, por salud", sentenció.

Sugerencia. Los pasajeros solicitan más control para evitar un posible rebrote del virus. Cortesía

