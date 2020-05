Ciudadanos levantan sus quejas por el aumento del pasaje en las mototaxis

La ausencia de varias líneas de buses que aún no se reactivan en ciertos sectores de Guayaquil, tras la emergencia sanitaria causado por el coronavirus, complica el traslado de cientos de personas que, hoy, levantan sus quejas.

Coronavirus en Ecuador y el mundo: información verificada, mapa, casos, y más | MINUTO A MINUTO

Coronavirus: la terminal terrestre de Guayaquil seguirá cerrada para buses Leer más

“Los buses de la línea 116 son los usábamos para trasladarnos. Ahora que no están funcionado nos toca hacer transbordo, caminar varias cuadras y pagar mucho más para llegar al trabajo”, se queja Soilo Sánchez, habitante de la ciudadela Alegría en el noroeste de la ciudad.

Él como otros moradores cuenta que, con temor, le toca tomar taximotos para que los acerque a la avenida principal, la Francisco de Orellana, pero que en los últimos días estos livianos vehículos han subido el costo del pasaje.

“De 25 centavos que es lo que cobran, ahora que saben que no pasan los buses, quieren cobrar hasta un dólar o más. Si uno no reclama eso es lo que termina pagando”, cuenta Iván Rivas, otro morador del sector Juan Montalvo.

Y así se quejan decenas de personas. “Me dijo un conductor que me cobraba un dólar o si no no me podía llevar, luego otro dijo lo mismo y luego otro. Termine pagando lo que me pedían”, cuenta Fabricio Cedeño, indignado.

Los conductores de las taximotos lo niegan. Byron Ochoa, chofer de una triximoto informal asegura que ellos no son los que cobran de más y que esa difamación la hacen las tricimotos que sí están homologadas.

El Municipio de Guayaquil tomará medidas drásticas con los viajeros que arriben al aeropuerto Leer más

Taximotos informales indican que no son ellos quienes suben el costo del pasaje. JUAN FAUSTOS/EXPRESO

A su vez, estos livianos vehículos amarillos, que sí tienen la venia de la ATM para funcionar, señalan a los informales.

“Lo cierto es que a veces se cobra más cuando el pasajero va muy lejos o cuando no quiere compartir el vehículo con alguien más. A veces van con compras o simplemente por distanciamiento social quieren ir solos, por eso pagan más, pero ese es un acuerdo entre pasajeros y conductores”, dice Jorge Hernández, quien es el presidente de la cooperativa Unipelca, que tiene 138 mototaxis homologadas, con las que trabaja.

Los mototaxis de color amarillo son las que están homologadas. JUAN FAUSTOS/EXPRESO

“El Consulado de Ecuador en Miami tiene las puertas cerradas y no nos responde" Leer más

El administrador indica que a quienes se les cobra de más, puede tomar foto de las placas del vehículo (taximotos-amarillas- formales) y hacer el reclamo en las oficinas situadas en la avenida Daule, frente a la ciudadela Florida Norte. “La suspensión que le hacemos al conductor es la de circulación por una semana”, detalla.

Los vecinos de ese sector piden a las autoridades reactivar las líneas de buses (116, 94 y 10); y el alimentador de la Metrovía que recorrían el lugar, para evitar problemas económicos en sus traslados.