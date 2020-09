Las dos caras de una inédita Feria del Libro

Es la primera vez en seis años que la guayaquileña Patty Mendoza no tiene que hacer una larga fila para ingresar a la Feria Internacional del Libro de Guayaquil (FIL). Ayer, que se inauguró el evento, Mendoza solo tuvo que sentarse en su computadora y empezar a dar clics. Y es que por la llegada del coronavirus, también por primera vez, este evento -como ha venido publicando EXPRESO- será completamente virtual y en 3D.

Pero esta inédita manera de visitar la feria, aunque le llamó la atención, resultó -a su juicio- ser más compleja de lo que pensaba. Tuvo que crearse un avatar y eso le resultó divertido. Las dificultades las experimentó cuando intentó recorrer el lugar y no sabía, con precisión, cómo moverse, hacia dónde ir, dónde entrar o qué hacer...

Las ferias de libros son espacios importantes para crear una cultura literaria y comunidades de lectores, me alegra que a pesar del contexto que vivimos ahora, se siga trabajando en ello. Sebastián Coloma,

​visitante de la FIL

A Mendoza, de 46 años, le costó más de una hora comprender el sistema para dar inicio a su travesía. “Había una guía, pero incluso esta no fue de mucha ayuda. Estuve a punto de salirme, sin embargo me quedé y finalmente pude ‘recorrer’ los tres pabellones”, cuenta a este Diario.

Valeria Solano, guayaquileña de 23 años que nunca se ha perdido ni una sola edición de este encuentro literario que hasta el año pasado se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Guayaquil, aunque de igual forma tuvo inconvenientes para ingresar (la página se le colgó varias veces, pero ella atribuye el hecho a su servicio de Internet); dijo haber disfrutado del recorrido.

Creo que este formato de la feria permite que personas de más lugares “acudan” a estos eventos. Lo digital diluye un poco la frontera del espacio físico y eso es interesante. AndrEa Torres Armas,

escritora

“Aunque en casa estaba todavía en pijama, en el evento llevaba una falda negra, blusa blanca y flats (zapatos bajos). Estaba guapísima”, comentó entre risas; al asegurar que con su avatar, parecido al del videojuego ‘Sims’, ‘caminó’ por el espacio virtual y adquirió algunos libros.

“Solo en la Librería Española compré cinco ejemplares, algunos incluso de $ 5 y en cuestión de 10 minutos. Me pasó igual que el año pasado cuando, al término del evento, tenía 15 libros más en mi estantería. Lo particular ahora es que me los vendrán a dejar a casa, o tendré que irlos a retirar a las librerías. Me ha gustado lo que he visto y me he sentido segura”, mencionó Solano; quien, como la mayoría de visitantes, reconoció estar emocionada y pendiente, sobre todo, de las presentación de libros de escritores nacionales e internacionales, y los 80 conversatorios que se desarrollarán.

En esta edición, los visitantes pueden visitar la FIL desde cualquier parte de la ciudad y el mundo. Amelia Andrade

Sebastián Coloma, uno de los visitantes, si bien consideró que la muestra pudo haberse organizado de una mejor manera, destacó como punto a favor de esta edición el hecho de haber apostado por el entorno digital, lo que facilita la interacción con los expositores, sin importar la ubicación.

Hasta el domingo próximo, cuando culminará el evento, serán 28 escritores internacionales y 32 nacionales los que presentarán sus obras, y para Magdalena González, quien vive en Quito, ese es el factor que más peso tiene. “Espero con ansias ver a María Fernanda Heredia, quien se presentará el sábado. Es mi primera vez en la FIL en Guayaquil y estoy feliz por ello, la distancia no es ya un problema”, comentó.

Me parece increíble esta feria, las conferencias son muy buenas y por eso trataré de estar en todas. No me perderé las de María Fernanda Heredia y Juana Neira, son fan de sus libros. Magdalena González,

lojana, visitante de la feria

Para escritores como Andrea Torres Armas, participante de la feria, aunque este formato “sin duda” permite que más lectores disfruten directamente de ella; poder conversar cara a cara con el público y sin mediación de pantallas y códigos (como se desarrolla esta edición) es algo que extrañará.

“Estoy emocionada, pero debo reconocer que extrañaré también el contacto”, aseguró; al coincidir con la lectora guayaquileña Enith Valenzuela, quien en su recorrido tuvo inconvenientes para contactarse con los representantes de cada stand. Y es que en todos había una opción para no solo acceder a más información sobre los servicios u obras con las que contaban, sino que permitía interactuar con ellos, vía Zoom o WhatsApp.

En cada stand están habilitados espacios virtuales para interactuar con los representantes de cada espacio

Quiso saber de varias obras y obtener recomendaciones, pero la respuesta nunca llegó. Quizás estaban colapsados, dijo. “Mañana (hoy) haré una nueva visita y les daré otra oportunidad. Esto es nuevo para todos”.