Los campeones de ajedrez de los Inter escolares de 2022 del Guayas y que estudian en la Unidad Educativa Bilingüe Javier, en Guayaquil, Bruno Andrés e Isabelle Marie Fiallos Baca, de 9 y 6 años respectivamente, se encuentran representando al país en el ‘Panamericano de ajedrez’, uno de los torneos más reconocidos a nivel mundial en esta disciplina.

Bruno Banchón, el prodigio del ajedrez que busca llegar a Estados Unidos Leer más

El 10 de agosto, según informó Maria Alexandra Baca, su mamá, los participantes partieron desde Guayaquil rumbo a Chicago; y el pasado 14 de agosto, ambos consiguieron por primera vez la valoración matemática más alta en Blitz o ajedrez rápido de 1014.

Bruno e Isabella, que han participado en más de 30 torneos en un año, compiten con otros 645 niños del continente americano.

La fundación de Ajedrez Renaissance Knights, la Escuela Internacional de Ajedrez, la Confederación de Ajedrez para América y la Federación de Ajedrez de EE.UU son las organizaciones a cargo de este torneo, que culmina el 18 de agosto siguiente.

Isabelle Marie Fiallos tiene seis años de edad y es hermana de Bruno. Cortesía

Esta es la primera vez que el evento se lleva a cabo en Estados Unidos.

Para Maria Alexandra Baca que sus niños estén representando al país es uno de los orgullos más grandes que ha podido experimentar. "Nos sentimos, junto a mi esposo, humildemente orgullosos de estos pequeños hermanitos que a su corta edad han cosechado varios triunfos locales, nacionales, sudamericanos y ahora están participando en un torneo Panamericano... Con pequeños pasos pero firmes en su grandeza nos pone felices verlos cosechar éxitos por su dedicación y disciplina en este deporte de ciencia. Nosotros los apoyaremos incondicionalmente, siempre estaremos para ellos", señaló.

Pero estos hermanos no son los únicos que compiten en el torneo. Hace apenas unas semanas, EXPRESO contó la historia de Emilio Santana Espín, de 10 años, quien también se encuentra en el lugar participando.

Guayaquil: Campeón de ajedrez viaja a Chicago a cumplir sus sueños https://t.co/zkXSfvGVPv pic.twitter.com/VwzWSE5R0O — Caro Quintanilla (@caro_quintilla) August 7, 2023

Mundial de Ajedrez: Tablas en el primer juego entre Nepomniachtchi y Ding Leer más

Su primer ‘jaque mate’, como lo contó este Diario, lo dio en 2020, en plena cuarentena por la pandemia de la Covid-19, en cuyo aislamiento aprendió a jugar ajedrez tras conseguir un tablero a cambio de la donación de comida que hizo. El resultado de ese trueque fue para Emilio, el inicio de una pasión por el deporte mental con el que ha ganado campeonatos nacionales y sudamericanos.

Emilio combina el ajedrez con su preparación académica. Es un destacado alumno que cursa el décimo sexto año de educación básica en un colegio norteamericano, cuyos estudios los hace en línea desde hace tres años. Cuando no está en clases virtuales juega varias partidas con Juan Guevara, padre de crianza, quien fue su primer guía e hizo que se enamore del deporte.

“Durante el aislamiento por la pandemia, como no salíamos de casa, jugábamos todos los días y no me cansaba. Fue así que le cogí amor a este juego y me propuse ser el mejor”, indica entonces a EXPRESO el niño emocionado.