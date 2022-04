Más de treinta oficios enviados al Municipio no han sido suficientes para que se atiendan los problemas de una peatonal ubicada entre las manzanas 1 y 2 de Los Rosales 1, en el norte de la ciudad.

Indignados, decepcionados y muy molestos se muestran los moradores tras doce años de reclamos y poca atención por parte del Cabildo, para arreglar su peatonal a la que ven en estado deplorable.

“No puede ser posible, nosotros solicitamos mediante escritos al Cabildo para que arreglen la peatonal y después de tanto tiempo vienen y justo la nuestra no es reparada. Es indignante lo que nos hacen. ¡Luchamos por nuestro sector y no somos atendidos!”, expresó en tono molesto Junior Soledispa, habitante de la manzana 1.

Una decena de moradores se comunicó con EXPRESO y dio detalles de lo que viven por esa situación, lo que consideran “injusto”.

Desde el 2010 he enviado más de 30 oficios al Municipio para que reparen la peatonal. Lo hicieron una vez (a medias) y luego lo abandonaron. Ese trabajo mal hecho nos da problemas. Isabel Centurión

​líder barrial

“Consultamos por la nuestra y primero nos dijeron que sí será atendida, pero ahora nos dicen que no, pese a que nuestra peatonal sí está en el contrato”, aseguró Isabel Centurión, quien ha liderado los pedidos.

La moradora exhibe una carpeta llena de documentos, en los cuales están los escritos de reclamos y solicitudes, que han enviado desde 2010, para la atención de su peatonal. La respuesta ha sido mínima. “En el 2015 vinieron, algo arreglaron y ni siquiera culminaron completamente la obra. Han pasado siete años de ese trabajo mediocre. Ya está dando problemas, ya que evidentemente está mal hecho”, reclama Centurión.

El ingeniero Franklin Ordóñez, contratista del Municipio y encargado de la actual obra, manifestó que las manzanas 1 y 2 no están dentro de los trabajos que realizan.

Peatonales cercanas si están siendo atendidas Amelia Andrade

“Se está arreglando el asfalto, pavimento, tubería de aguas servidas, bordillos y veredas. Las zonas que estamos trabajando son: Pájaro Azul, El Cóndor, Álamos, Rosales y algunos otros”, detalló el ingeniero Bryan Valarezo, encargado de inspeccionar la obra que ejecutan hace un mes.

EXPRESO solicitó al Municipio de Guayaquil las razones por las que esa peatonal no ha sido atendida, a pesar de las decenas de oficios enviados? Hasta el cierre de esta edición, no enviaron respuesta.

Kléber Bravo, residente de la manzana 2, exige una explicación. “Si nos dijeron que nuestra peatonal está en el contrato, ¿por qué ahora nos dicen que no? Deben trabajar todo lo indicado y si nuestra calle no está en el contrato, pues deben ponerla. ¿Acaso no somos parte de Guayaquil?”, increpó indignado Bravo por la situación que viven en Los Rosales 1.

Junior Soledispa detalló que “las tapas de las alcantarillas están rotas, hay adoquines que están salidos y, por si fuera poco, algunas partes de las veredas están hundidas”. Asegura que en esa zona ya han existido accidentados. “Hace una semana una niña se rompió la pierna en este hueco que hay aquí. Esto no puede ser así. ¿Quién repone los gastos de esa familia? Nadie lo hará”, se responde.

Aquí cuando llueve, el agua llega hasta la sala. No hay desfogues suficientes para que no nos inundemos, es una situación terrible. Llevamos mucho tiempo esperando una ayuda del Municipio y no llega. Amelia Aguayo

​moradora del sector

Añaden que las inundaciones son otro dolor de cabeza cuando llueve. “Mi casa se llena de agua hasta la sala, es invivible. Ni siquiera hace falta que llueva muy fuerte porque esto se inunda y sálvese quien pueda. ¡Es horrible!”, recalcó la moradora Amelia Aguayo. Otra vecina apuntó al muro que construyó en su casa para “no ahogarse”.

Pero si no es el agua, es el pestilente olor que llega a las casas, como lo menciona Soledispa, quien asegura que no puede ni comer tranquilo. “Hay una alcantarilla que está dañada aquí, justo al pie de mi casa (...) no me permite ni comer, ni cerrando la puerta se va”, reclamó el hombre.