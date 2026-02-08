Doble crimen en Samborondón: Temor en Guachapelí por el asesinato de dos jóvenes

Ambos fueron atacados en una zona rural, cuyos habitantes desconocen la procedencia de las víctimas

La Policía llegó hasta el recinto Guachapelí para investigar el doble crimen.

Total hermetismo existía hasta este domingo 8 de febrero en el recinto Guachapelí, del cantón Samborondón, tras los asesinatos de Snaider Herrera y Kevin Pachay.

El doble crimen se cometió cerca de las 19:00 del sábado. La Policía tomaba versiones a los moradores para determinar quiénes serían los sicarios.

El cuerpo de Herrera, de 22 años, fue encontrado con múltiples disparos en el tórax, mientras que Pachay, de 23, también fue ejecutado a balazos entre la maleza del recinto.

Las autoridades ejecutaron varios allanamientos para dar con el paradero de los asesinos, quienes tras el doble crimen fugaron de la escena, presuntamente en motocicletas, según varios testigos.

“Ya estaba casi por anochecer cuando se escuchó la fuerte balacera. Después de una hora observamos cómo pasaban los patrulleros policiales hacia el centro de nuestro recinto. No sabemos si las víctimas eran del sector o visitantes; no podemos dar tantos detalles porque tenemos miedo”, recalcó una habitante.

Otro morador señaló que aparentemente los jóvenes estaban conversando cuando fueron sorprendidos por los atacantes.

Violencia en zona rural de Samborondón

“La ola de violencia se ha apoderado de la zona rural de Samborondón. No sabemos quiénes son los abatidos; esperamos que la Policía esclarezca por qué les quitaron la vida”, enfatizó otro residente.

Una fuente policial informó a EXPRESO que los allegados de las víctimas, así como sus conocidos, no quieren colaborar con información para determinar cuántos sujetos participaron en este ataque armado, el cual está envuelto en un manto de misterio.

