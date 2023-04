Luego de comer una fritada, Roberto (nombre protegido) decidió marcharse a su casa para descansar. Probablemente, fue una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, pues minutos después de retirarse del grupo con el que compartía se desató un tiroteo que estremeció el suburbio de Guayaquil.

La balacera se registró en las calles Gómez Rendón y la 14, fue letal, lo que dejó un total de diez personas muertas y otras tres heridas, entre ellas una menor de 5 años de edad, según informó la Policía.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:40 del pasado sábado 29 de abril. Horas antes, las víctimas disfrutaban de un partido de fútbol entre los equipos de Técnico Universitario y Barcelona que inició a las 18:00.

“Estaban en un taller, trabajo en otro local cercano y por eso tenía algunos conocidos entre ellos. Cuando ya eran más de las seis de la tarde me iba yendo y me regalaron una fritada. Entonces me senté en el bordillo de otro local de más allá para comer”, contó el ciudadano.

Eran seis los cuerpos visibles y los que perecieron en la acera del taller mecánico. Otro cuerpo quedó debajo de un carro. GRANASA

Después se levantó y despidió de las personas que conocía, pues dijo que en el sitio también se encontraban otras que no había visto antes.

“No tomo y, además, estaba cansado, entonces me fui a mi casa”, comentó el hombre. Pero a la media hora de haber llegado a su vivienda lo llamaron para contarle de la matanza.

Roberto no podía creerlo. Dos ideas se le cruzaron por la cabeza en ese momento de impacto emocional: que algunos de sus conocidos habían muerto, pero también que a él lo habrían asesinado de haber permanecido allí más tiempo.

El general Willian Villarroel, jefe policial en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), indicó que, según información que los moradores les proporcionaron, los implicados en la balacera se movilizaban en una camioneta.

“Procedieron con armas largas a realizar varias detonaciones en contra de ciudadanos que se encontraban en el sitio. Resultaron fallecidas diez personas y tres personas fueron trasladadas a diferentes casas de salud”, refirió el oficial.

La Policía de la Zona 8 informó que los atacantes se movilizaban en una camioneta, según observaron varios moradores del sector. GRANASA

Los fallecidos fueron Freddy Richard Navarrete Silva, Álvaro Pompeyo Parrales Rodríguez, Eduardo Julio Salazar Tircio, Daniel de Jesús Macías Zambrano, Víctor Alfonso Lavayen Tircio, Lorenzo Gilberto Lavayen Tircio, Jimmy Vicente Siguenza Aguilar, Danny Enrique Carrera Bonilla y dos más que hasta la tarde de ayer no habían sido identificados.

En el sistema de la Función Judicial, cinco de los fallecidos registran antecedentes penales: Freddy Navarrete (tenencia ilegal de armas, receptación), Daniel Macías (robo), Víctor Lavayen (robo), Lorenzo Lavayen (robo), y Jimmy Siguenza (robo).

Villarroel explicó que de acuerdo a las primeras hipótesis que manejan respecto a las causas de la balacera está una disputa entre bandas delictivas.

“Creemos que se trata de una lucha entre grupos delincuenciales organizados. Esto es por el poder del territorio, por apropiarse de las diferentes actividades ilícitas. En este caso, estas personas se dedicarían al tráfico de drogas, al expendio, amenazas y también al robo de carros”, dijo.

De acuerdo con información policial adicional que EXPRESO pudo conocer, los crímenes de estos 10 ciudadanos tendrían una conexión con un hecho ocurrido la tarde de ese mismo sábado.

A las 16:00, un hombre fue asesinado a tiros en el sector de Siete Lagos, en el sur de la ciudad. Esta persona, al parecer, también sería parte de la misma agrupación donde ocurrió la matanza.

A través de videos difundidos en redes sociales se pudo notar cómo fueron los minutos previos a la matanza. Una mujer, presente entre los atacados, se filmó cantando, con un fuerte ruido musical de fondo.

En otra grabación aparece corriendo, mientras se escuchan los disparos. Después pidió ayuda a sus conocidos mientras grababa las heridas que le quedaron en uno de sus brazos.

Villarroel refirió que están indagando si la mujer se encuentra entre los difuntos, o es una de las personas heridas.

Confusión con pirotecnia

Alrededor del hecho, los habitantes pensaban que era pirotecnia, pero después se dieron cuenta que estaban raras las explosiones, según declaró uno de los vecinos que se encontraba cerca del lugar del hecho violento.

La Policía Nacional mencionó en su cuenta de Twitter que ejecutarán acciones para identificar a los responsables de este hecho violento que se suscitó en pleno estado de excepción.

Mientras, al mediodía del domingo 30 de abril, se reportó el hallazgo de un cuerpo desmembrado en la cooperativa Juan Montalvo, norte de la ciudad. Y en Monte Sinaí delincuentes le dispararon a un patrullero.