Todo niño y adolescente tiene potencial creativo. Muchos pasan el tiempo creando grandes cosas en su mente, que incluso podrían ser una solución ante grandes problemas. Para no perder estas capacidades con el tiempo, el proyecto Diseña Futuro trabaja con la metodología Design Thinking (pensamiento del diseño) para aprovechar el talento de los menores y así fortalecer la educación en Ecuador.

Según Pamela Ycaza, politóloga y fundadora de Diseña Futuro, una de las falencias que puede tener el sistema educativo, no solo en el país sino en todo el mundo, es que muchas instituciones no motivan a sus estudiantes a confiar en sus ideas, no les brindan un espacio de escucha y tampoco responden a sus intereses o necesidades.

Es por eso que desde el 2017 el proyecto se encarga de realizar capacitaciones a estudiantes y docentes de distintos colegios y universidades, para despertar la capacidad de crear y resolver problemas. Esto permitirá un cambio positivo en el sistema educativo, sin dejar de lado la revolución tecnológica.

Metodología

El Design Thinking es una herramienta que aplican algunas instituciones educativas o empresas para maximizar la creatividad colectiva.



De acuerdo con Pamela, “un profesor con vocación realmente le puede cambiar la vida a un niño. Es por eso que Diseña Futuro busca que las instituciones motiven más a sus alumnos a confiar en sus talentos y realizar algo que realmente les apasione. Nuestra misión es que todo estudiante se gradúe con la capacidad del ‘yo puedo’, una mentalidad que nace con el apoyo del docente”.

Esta empresa social trabaja de la mano con la Universidad Casa Grande (UCG), el Colegio Alemán Humboldt, la Unidad Educativa Delta, Fundación Young Living, el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Guayaquil. También está aliada con el Banco Guayaquil, Novacero y Terpel, para llegar a escuelas públicas como la Unidad Educativa Sagrada Familia.

Personaje. La politóloga Pamela Ycaza, fundadora de Diseña Futuro. Cortesía

“Sabemos que nos vamos a demorar mucho en visitar cada institución para capacitar a los docentes. Es por eso que hacemos un llamado a todos para explicarles cómo trabajar en el diseño de pensamiento y también hablar sobre otras tendencias”, explica la politóloga.

El año pasado, el proyecto aplicó esta metodología en 15 ciudades del país, donde surgieron 250 emprendimientos sociales y ambientales por parte de jóvenes estudiantes. Una cifra que da esperanza en el futuro de la educación. Algunos de estos fueron bibliotecas comunitarias por niños de ocho años y un videojuego creado por niñas para que los jóvenes de bachillerato se orienten a escoger su carrera universitaria.

Para este año, el próximo 19 de abril Diseña Futuro y la UCG llevarán a cabo el evento ‘Aceleradora de innovación pedagógica: Diseñando la educacion del futuro’, desde las 09:00 hasta las 16:00, en el alma mater. Un espacio que invita a los docentes y a toda la comunidad educativa a participar en temas sobre Design Thinking, programación, robótica, psicología positiva, salud mental y creatividad colectiva.

Para el decano de la Facultad de Educación de la UCG, Daniel Calderón, “los educadores debemos pensar primero en la persona que tenemos delante, y a continuación en qué información o conocimientos serán útiles para ellos, y que puedan cubrir sus necesidades, como atención emocional, desarrollo de la creatividad, desafíos desde sus diferentes perfiles y atención de sus diferentes formas de aprendizaje”.

Por su parte, Pamela agrega que es vital que los jóvenes empiecen a resolver sus propios problemas y, a partir de esa solución, emprender en eso para ayudar a otros.

La intención que tiene Diseña Futuro es estar en las 24 provincias de Ecuador, pero sobre todo escuchar cada vez más la opinión e iniciativas de los niños y adolescentes. “No sabemos si las soluciones a los problemas que enfrentamos van a salir de esas cabezas y no las estamos escuchando”, concluye la fundadora.