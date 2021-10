Diez barrios de La Libertad, en el olvido

Barrio 24 de Mayo. En este vecindario del norte, no hay calles pavimentadas y peor aún aceras. La maleza ronda las casas y hasta los pasos improvisados para cruzar sobre las zanjas.

Calles de tierra que nunca han sido pavimentadas, desatención en los servicios básicos, inseguridad, escasez de áreas verdes y carencias de parterres, aceras y bordillos; son algunos de los problemas que aquejan a los barrios de la zona sur de La Libertad, la ciudad más poblada de la provincia de Santa Elena.

“En el invierno la vía se convierte en lodo y es difícil caminar para acudir a trabajar, en el verano, en cambio, se forman nubes de polvo que se levantan por el paso de los carros. Todo esto nos afecta. Nos enferma”, dice Luisa Rivera, habitante del barrio San Vicente. La mujer espera que algún día las autoridades cantonales lleguen con obra a su barrio.

La situación es similar en Las Minas, Palmeras, Propicia, Brisas de La Libertad, 24 de Mayo, Las Pampas, Santa Catalina, Ernesto González, San Raymundo, Ficus, entre otros. En estos sitios, casi todos aledaños, sus pobladores comentan que en las noches se dificulta el transporte público debido a que buses y taxis no ingresan por el estado en el que se encuentran las vías y el temor a los asaltos.

La diagonal 41 es una vía fundamental para los barrios del sur. Cuando se la culmine estoy seguro de que se convertirá en zona de desarrollo. Habrá más comercios.

Raúl Beltrán,

morador

“Por acá muy poco llega la policía, aun cuando la zona se ha vuelto peligrosa. Si un vehículo se queda averiado por un bache es fijo que le roben”, comentó Luis Mero, otro de los pobladores.

Gabriel Cortés es el presidente del barrio El Mirador, en la zona conocida como Velasco Ibarra, y señaló que ante estas problemáticas varios directivos barriales han conformado un frente para exigir obras prioritarias al Municipio. Son más de 30 años que la ayuda no ha llegado, explicó.

San Raymundo. Estas son las únicas áreas verdes del vecindarios. Las familias improvisan sitios de descanso, que le den algo de armonía y color a la zona. Joffre Lino

“Estamos abandonados. Ya hemos tenido reuniones con el alcalde y esperamos cumpla con lo planteado”, refirió Cortés, al asegurar que la petición se centra en que se instale el alcantarillado sanitario y se asfalte las calles.

“No es justo que la ciudad considerada la capital económica de la Península, tenga el 60 % de sus calles de tierra. Es importante que se atienda el clamor ciudadano. No queremos más vivir así”, manifestó Jonathan Villón, presidente del barrio Nueva Esperanza.

Frente a esta situación, el alcalde de La Libertad, Víctor Valdivieso, aseguró que ha iniciado un plan masivo de asfaltado de vías en todo el cantón, incluidas las arterias principales de todos los barrios citados. Valdivieso reconoció que son al menos 30 los que requieren de intervención inmediata. “Es verdad que en estos lugares existen muchas necesidades, pero el problema viene desde hace mucho tiempo. Las anteriores administraciones hicieron poco por estas personas. Es lamentable. Sí, existe una deuda social con los habitantes de todos esos territorios, pero estamos ya trabajando”, manifestó; al hacer hincapié en las labores que se están realizando en la avenida Diagonal 41, que conecta la vía Punta Carnero con la calle 31, también conocida como vía a Ballenita.

Los baches en los barrios del sur de La Libertad son otros de los problemas que aquejan a la ciudadanía. Joffre Lino

Por falta de obras, nos hemos unido en un mismo frente veinte presidentes barriales para solicitar al Municipio que cumpla con nuestros pedidos.

Gabriel Cortés,

dirigente barrial

Esta arteria unirá a diez sectores barriales y servirá de descongestionamiento entre los cantones Salinas y Santa Elena. “Es la nueva perimetral, nos han dicho que en seis meses estará lista. Es una obra esperada, solo esperamos que se cumpla. Y es que el problema es ese, que no se cumple, que hay demoras y olvido”, expresó el morador de la ciudadela Las Acacias, Mauricio Vélez.

Pero los vecinos de zonas, como Las Minas y Propicias, lamentan también que no haya áreas verdes. “Mientras en el mundo se habla de la necesidad de árboles y espacios de entretenimiento, en La Libertad son contados estos espacios. Lo son incluso en zonas en las que se dice estar trabajando. Si te ponen un triángulo con un columpio, las autoridades defienden ya haber construido un parque y no lo tenemos. En toda La Libertad no lo tenemos”, señaló Mónica Herrera, habitante del barrio Costa de Oro.

Carencias. Los habitantes reclaman veredas y espacios inclusivos. Quienes usan bastón o silla de ruedas ven imposible desplazarse por sus barrios.

El agua estancada es otro de los conflictos de estos barrios. A los residentes les preocupa la llegada del invierno. Allí, las aguas se desbordan. Joffre Lino

“Aquí no tenemos nada parecido a Samanes, en Guayaquil. Aquí hemos vivido de promesas y así seguiremos. Lamentablemente no creo ya en las autoridades”, manifestó Raquel Argüello, quien vive en la avenida Octava.