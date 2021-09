Ciudadanos: “Denigra ver que a los fallecidos se los traslada en los baldes de camionetas”

“No es posible que se traslade así a las personas que fallecen. Vamos a cumplir 14 años como provincia y que no se tenga un vehículo de Medicina Legal, uno solo en toda la provincia, es indignante. ¿Dónde están nuestras autoridades?”, cuestiona con indignación el jurisconsulto Alfonso Ortiz, mientras observa a un grupo de policías subiendo al balde de su camioneta a un hombre que fue asesinado.

El criterio de Ortiz no es nuevo. Y es que cada vez que se genera una muerte violenta (van 30 este año), el cuerpo debe ser llevado a la morgue bajo las mismas circunstancias. Los ciudadanos, al ver el procedimiento, reclaman. Dos años llevan así.

“Es denigrante ver cómo en el balde de un patrullero se traslada a un fallecido. Los familiares no solo sufren por la pérdida, sino también por este tipo de escenas, que cada vez son más comunes porque en la provincia están asesinando hasta por quitarte el celular. Que movilicen a tu ser querido en una camioneta, como si fuera un costal de papa, entonces duele”, se quejó el residente Walter Cornejo, de La Libertad.

En camionetas particulares suelen ser llevados a la morgue los cadáveres. Joffre Lino

“Se supone que somos una ciudad, uno de los balnearios más visitados, incluso del país. Las necesidades de la provincia están latentes en todos lados y eso es preocupante”, agregó el morador Manuel Merejildo.

Vamos a cumplir 14 años como provincia y hay falencias de este tipo. Es inconcebible que Santa Elena no cuente con un vehículo de este tipo. Urge que la necesidad sea atendida.

Alfonso Ortiz,

jurisconsulto

En el 2019, según confirmó el gobernador de Santa Elena, Fulton Anchundia, el único carro que servía para el traslado de los cuerpos se dañó y desde entonces no se ha adquirido uno nuevo. El vehículo permanece arrumado junto con otros patrulleros que están inservibles.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) tiene uno de los vehículos para Medicina Legal y, en ocasiones, debe prestárselo a la Policía, pero han ocurrido casos en los que se tiene que esperar horas porque la unidad de la CTE está atendiendo emergencias de tránsito, que es su fin.

Víctor Pérez, habitante de La Libertad, hizo un llamado a las autoridades para que se unan y así adquirir uno. “El carro será para toda la provincia, únanse para esto al menos”, dijo.

Al respecto, Anchundia señaló que gestionará la adquisición, y para ello ha tenido reuniones con los jefes policiales de la provincia, en donde ya han delineado estrategias para lograrlo. Hoy, advirtió ayer a este Diario, se reunirá con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, para hablar de esta situación. El objetivo es que antes de fin de año, Santa Elena cuente con una unidad para trasladar adecuadamente los cuerpos.

“La ciudadanía tiene razón en sus reclamos, lamentablemente nadie se ha preocupado por esto. Aquí no se necesita solo un carro de Medicina Legal, sino mínimo dos”, indicó el funcionario.

A veces hasta los cadáveres se caen al piso, es horrible cómo tratan a los difuntos. Lo he visto, he sido testigo de ello. La situación debe remediarse de una vez por todas.

Pedro Alejandro,



morador de Santa Elena

Por el problema de inseguridad que atraviesa la Península, donde los delitos de sicariato se han disparado (ya van 20 en lo que va del año), Anchundia ha realizado cuatro mesas de trabajo con las autoridades de cada cantón y se han incrementado los operativos, pero para la ciudadanía nada de eso es suficiente.

“El gobernador y los tres alcaldes (de Santa Elena, La Libertad y Salinas) no están tomando en serio la problemática de la provincia. Estamos hartos de esta maldita delincuencia, pero hartos también de que los funcionarios no actúen y tomen medidas tibias que solo generan burlas”, señaló Lourdes Armijos, de la ciudadela La Milina, en Salinas; quien hizo hincapié en la urgencia de ese carro, al asegurar que con tantas muertes en las calles, no alcanzarán los carros de los patrulleros para llevar tanto cuerpo a la morgue.

“Ni así renten camionetas particulares alcanzará. Santa Elena es el nuevo Oeste de la Costa. Muchos se asombran de lo que pasa en Guayaquil, pero aquí vamos por el mismo camino. Nadie está en paz”, coincidió Renato Bazán, quien tiene su casa en la vía a Punta Carnero.