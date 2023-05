En un evento lleno de alegría y diversión, 145 mamitas del hogar Corazón de Jesús y del hogar San Pedro de Alausí, ambos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, fueron homenajeadas con motivo de la celebración del Día de la Madre.

Cantos, bailes, poesías y la elección de la Madre Símbolo arrancaron aplausos de sus compañeras.

Las nonagenarias y hasta centenarias mujeres reflejaron en sus rostros la alegría de este momento que les recordó la sublime etapa de la maternidad.

Gladys Morán, de 75, fue una de ellas. “Soy madre de dos hijos y tengo la bendición de que sí me visitan. Los domingos mi hijo me lleva a su casa y este Día de la Madre pasaré con ellos”, comentó emocionada, mientras movía con ritmo sus manos y piernas.

Ella dijo sentirse feliz en el hogar Corazón de Jesús donde ha conocido a otras personas, ha hecho nuevas amistadas y comparte momentos y actividades que alegran sus días.

“Quienes estamos en este sitio nos hemos convertido en familias, ya que reímos con situaciones como estas que nos cambian la vida”, mencionó.

Édison Vítores es uno de los residentes que vive con su madre, Hilda Franco, de 99 años, en el hogar Corazón de Jesús.

Él disfruta cada día por tenerla cerca y agradece a Dios por compartir con ella desde hace nueve años en esta entidad. “Me complace verla feliz y sentir que ella no se siente sola, ya que no solo me tiene a mí, sino a otras personas que la hacen sentir como si estuviera en casa”, puntualizó.