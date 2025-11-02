Día de los Difuntos: Cementerio patrimonial se llenó de visitantes, música y flores

El comercio también registró un importante movimiento de personas que buscaban arreglos florales o bebidas

Visitantes recorren el cementerio patrimonial de Guayaquil en el Día de los Difuntos.

Tan intensa como el sol que hubo este domingo 2 de noviembre en Guayaquil fue la afluencia de visitantes al cementerio patrimonial, ubicado en el centro de la ciudad.

Cientos de mujeres y hombres recorrían los espacios del camposanto, portando flores para sus seres queridos.

En los pasillos, las oraciones y los pedidos se mezclaban con los murmullos de quienes buscaban las tumbas de sus familiares.

En la puerta 1, dos guitarristas recibían con música a la ciudadanía, que aprovechó para dejar sus mensajes y fotografiarse en un arco de flores blancas.

Ceremonias religiosas y homenajes se realizan en tumbas centenarias del cementerio. Juan Pablo Pérez

Comercio tuvo acogida

Arreglos florales desde un dólar se ofrecían afuera del cementerio. Hubo quienes llevaban hasta ocho para adornar las tumbas de sus seres queridos.

Carlos Padilla llegó desde Ambato con cientos de guaguas de pan para venderlas a 50 centavos de dólar.

En el cerro, donde hay tumbas de más de 100 años, las personas limpiaban los espacios e incluso se celebraban ceremonias religiosas, en una fecha de recuerdo y cariño a los difuntos.

