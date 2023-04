Guayaquil: Detienen a tres supuestos estafadores en Mapasingue

Tres personas, que formarían parte del grupo delictivo 'Chone Killers', fueron detenidas en las calles Enrique Ortega y Costanera, en el sector de Mapasingue, norte de Guayaquil, al ser encontrados con dos armas de fuego y vestidos con ropa de venta de loterías.

La acción policial se dio la tarde del martes 11 de abril y, de acuerdo con Willian Villarroel, comandante de la Policía de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, el fin fue para aprehender a parte de la organización liderada por alias 'Gordo Topo'. El jefe policial detalló que el individuo sería el responsable de los últimos robos violentos a diferentes locales comerciales del Distrito Florida, también en el norte de Guayaquil.

Explicó que el hombre iba junto con otras dos personas a bordo de un vehículo blanco que circulaba por Mapasingue, “portando armas de fuego, exigiendo el pago de vacunas, especulando en locales comerciales con boletas como fachada para cometer delitos”, agregó.

Además de las armas de fuego, se les hallaron cuatro cartuchos, mientras que las boletas estarían valoradas en 40.000 dólares.

El vehículo quedó retenido para las investigaciones, y los individuos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia Modelo, en el norte, a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

Los indicios, en cambio, quedaron ingresados en el centro de acopio y patios de retención vehicular de la Policía Judicial.

Frente a esta situación, la ciudadanía exige que haya todo tipo de controles en las calles. “Si a los vendedores formales nos toca temerle, por Dios, en qué tipo de ciudad estamos viviendo. En Santa Elena, atacaron a una iglesia. Y en Guayaquil, hay delitos en sitios inesperados. Si no hay una medida urgente pero integral, la economía y la convivencia de las familias se irán por la borda. Una sociedad que vive con miedo o que desconfía hasta de su sombra, no vive bien. No es feliz. Y pues ahora, hablo de forma personal, no me siento un guayaquileño contento”, alertó el ciudadano Walter Zumba.