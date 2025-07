Desvíos en líneas 6, 52, 65 y 66 por obras de Interagua en Guayaquil

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil anunció que, desde el jueves 3 de julio, se implementarán cierres viales temporales en Mapasingue Oeste, debido a trabajos de Interagua para la instalación de una nueva red de agua potable.

Las calles intervenidas serán la 43A NO, entre avenida Cuarta y calle 16BNP. Esto afectará directamente a varias líneas de transporte urbano que deberán modificar su recorrido habitual.

Recorridos alternativos durante la primera fase:

Línea 6: 3º Pasaje 42 – Av. Sexta – Avenida 41A NO – Av. Cuarta

Líneas 52 y 66: Av. Sexta – Avenida 41A NO – Av. Cuarta

Segunda fase: más desvíos en dos semanas

La segunda fase de los trabajos se realizará en la Av. Sexta, entre Calle 43A NO y Calle 43 NO, y se ejecutará en al menos dos semanas.

En este periodo, las rutas afectadas serán:

Línea 65

Oeste - Este: Av. 43A NO – Calle 16C NO – Av. 43 NO – Av. Sexta

Este - Oeste: 3° Pasaje 42 NO – Calle 16D NO – Av. 43 NO – Av. Sexta

Líneas 52 y 66: Av. 43 NO – Calle 16D NO – Av. 43A NO – Av. Sexta

“La señalización de obra estará a cargo de Interagua para reducir el impacto en la movilidad”, señaló la ATM.

