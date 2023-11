El desprendimiento de cornisa en la iglesia San Francisco enciende las alarmas

Incidente. Una parte de la cornisa de la iglesia San Francisco se desprendió este lunes 20 de noviembre. El hecho no dejó heridos.

Dos servidores voluntarios de la iglesia San Francisco colocaban una cinta amarilla en el exterior del sitio, la mañana de este lunes 20 de noviembre, para rodear los restos de la cornisa que se desprendió y cayó sobre la acera.

Cerca de las 05:30, un fuerte estruendo alarmó al fray César Morales, párroco del templo católico. Al realizar una inspección por el lugar, se fijó en la presencia de escombros en el frente de la edificación.

La caída del material no impactó a ninguna persona. Enseguida cercó este espacio, para evitar que los ciudadanos transiten ahí. También se contactó con personal municipal para que constaten el incidente.

“Las cornisas se vinieron al suelo porque son sobrepuestas. Hay que tomar en cuenta que son decoración, y aparte de otras pequeñas réplicas (de temblores que se han sentido en la ciudad), el tiempo y la inclemencia de la naturaleza también hacen su trámite y esto es un motivo para que se desplome”, manifestó el religioso.

Los transeúntes que caminaban por la plaza Vicente Rocafuerte observaban los bloques destruidos en el piso. Otros tomaban fotos con sus celulares.

“Menos mal fue en la madrugada, cuando no había nadie y no hay heridos que lamentar. Pero es peligroso, por aquí pasan niños corriendo, camina mucha gente que entra un ratito a rezar a la iglesia”, indicó Abigaíl Solórzano, quien compraba recuerdos religiosos en una tienda contigua al templo.

Bernardo Arreaga, comerciante de la zona, también pidió a las autoridades que intervengan con urgencia la iglesia para evitar alguna tragedia.

Un delegado municipal acudió al sitio la mañana de este lunes para realizar evaluaciones.

Al ser un inmueble patrimonial, cualquier reparación o adecuación que se ejecute en la iglesia debe ser autorizada por la Municipalidad, tras la receptación de un informe técnico.

Respecto al estado de la infraestructura de la iglesia, Morales reiteró que el cabildo debe desarrollar evaluaciones técnicas para contar con un panorama más claro.

“Hemos previsto hacer adecuaciones, pero como bien público, se debe tener permiso de la autoridad y por eso no se puede avanzar en ciertas cosas, no porque no quiere el Municipio, sino por situaciones como cambio de autoridades”, dijo el franciscano.

Ante la situación generada en esta céntrica iglesia, EXPRESO se contactó con la Alcaldía de Guayaquil, para saber qué medidas van a tomar. Este martes 21 de noviembre se pronunciarán.

