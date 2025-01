La demolición de la estación de la Metrovía desata el caos vial en Las Américas

Los habitantes están conscientes de que no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán; sin embargo, “este mal” los está volviendo locos, argumentan.

Intervenciones necesarias pero disruptivas

Desde el 2 de enero, cuando la Alcaldía indicó que comenzaría la demolición de la estación Aviación Civil Este, ubicada en la Troncal 2 del Sistema Metrovía -que por años generó críticas y reclamos por estar mal ubicada y generar tráfico en la avenida de Las Américas-, se experimenta un atolladero que parece no tener fin.

Desde esa fecha, el carril de servicio en sentido centro-norte ha sido cerrado en su totalidad para ejecutar los trabajos, que incluyen la demolición de los hormigones de la estación actual y la preparación del nuevo pavimento de hormigón.

La eliminación de la parada Aviación Civil Este permitirá la expansión del tramo de cuatro a cinco carriles, mitigando los problemas de tráfico ocasionados por el diseño vial anterior, reconocido como erróneo por la misma Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), indicó la Alcaldía en su momento. Entre las mejoras significativas, se incluye además el rediseño geométrico del área afectada, la expansión de la acera y el desmontaje, junto con la reubicación de la rampa central.

No obstante, aunque los conductores reconocen que las labores son necesarias, teniendo en cuenta que los trabajos durarán unos seis meses, exigen a la ATM que envíe al menos una decena de agentes al sitio para generar fluidez.

“Ya son dos días en los que circular por Las Américas ha sido terrorífico. Recorridos que antes no demoraban ni 15 minutos ahora superan la hora. Por esta zona está un centro comercial enorme, bancos y complejos empresariales, además de dos colegios. Cuando entren a clases, sumado a las lluvias, esta ruta colapsará aún más. Es una desgracia que se actúe sin planificar. Y ojo, no me quejo de que derriben la estación, es necesario porque no servía para nada. Pero urge que se planifique, ¿por qué no lo hacen?”, señaló Richard Domínguez, conductor guayaquileño que permaneció atascado en la ruta ayer.

Demanda de soluciones inmediatas

El punto más afectado es donde las calles Plaza Dañín y Las Américas se encuentran, donde los conductores no tienen espacio para girar, avanzar ni ceder el paso.

“Es una locura. Ahorita, un agente de tránsito, el único que veo en el lugar, me está diciendo que utilice mejor la Miguel H. Alcívar, la Pedro Menéndez Gilbert o la Francisco de Orellana; pero esto debieron decirlo con tiempo, no hoy (ayer), que ya me he hecho 45 minutos tarde para llegar al trabajo”, se quejó el conductor Danilo Olmedo, quien requería llegar a su oficina en La Garzota.

Sobre esta situación, EXPRESO solicitó una entrevista a la ATM para conocer qué medidas se tomarán para lidiar con el congestionamiento en los próximos 180 días, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

