Adiós al edificio Fantasía: Se completó la demolición del inclinado inmueble

El edificio Fantasía ahora solo queda como un recuerdo del Puerto Principal. Para este sábado 19 de octubre todos los pisos de la edificación han quedado demolidos. Esta estructura, ubicada en la avenida 9 de Octubre, entre las calles Esmeraldas y José Mascote, representaba una serie de riesgos para la ciudadanía debido a su peligrosa inclinación.

Hoy, lo único que se puede ver en esta zona es el pórtico del primer piso de lo que antes era un complejo de departamentos que se había inclinado debido a la mala planificación en su construcción.

Con el paso del tiempo, este edificio comenzó a hundirse y a inclinarse, una situación que generó preocupación entre los ciudadanos que residen en esta área. Después de las quejas presentadas por la ciudadanía, el Municipio de Guayaquil inició el proceso para su demolición.

La destrucción de este inmueble comenzó a mediados de septiembre. Para el 19 de septiembre, se conoció que cuatro de los 14 pisos que tenía ya habían desaparecido. Para el 13 de octubre, en cambio, solo faltaban tres pisos por derrumbar. Hoy, 19 de octubre, no queda rastro alguno.

Un predio vacío quedó en el sitio donde se imponía el edificio Fantasía, cuyo proceso de demolición culminará este domingo 20 de octubre. Paúl Arias

Vecinos del edificio indicaron a EXPRESO que ya pueden regresar a su domicilio con calma. Inés Freire, quien residía cerca del inmueble, contó que ella y su familia dormían en la casa de su suegro cuatro veces a la semana por temor a que cayera algún escombro en su hogar.

"Más que temor a que me pase algo, tenía miedo de que a mis hijos les cayera una piedra. A ellos les gusta salir a comprar pan y ya no los dejaba; el temor me ganaba y les quitaba parte de su libertad", comentó Freire.

Ahora, los ciudadanos están a la espera de que la movilidad en ese tramo de la avenida 9 de Octubre sea restablecida.

Según trabajadores de la zona, la demolición total de este punto está prevista para este domingo 20 de octubre, pero se tiene previsto que los trabajos de reconstrucción del parterre y la calza duren toda la siguiente semana, por lo que se espera que se restablezca la circulación en esta calle a partir del sábado 26 de octubre.

Entre los hallazgos, según los trabajadores del sitio, se encontró un desnivel de 35 centímetros en la base de la estructura.

