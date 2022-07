Guayaquil: La delincuencia toma fuerza en el Limonal

Un problema que se repite a lo largo de la avenida Narcisa de Jesús empieza a tomar fuerza también en la ciudadela El Limonal, al norte de Guayaquil.

Para los residentes, esta era una de las pocas zonas que ‘se salvaba de la delincuencia’ en la problemática autopista; sin embargo, a decir de varios denunciantes, la situación cambió.

“Pese a los altos índices de delincuencia, el Limonal seguía bastante tranquilo, pero ahora hace dos meses se volvió igual de conflictivo que toda la Narcisa de Jesús”, cuenta Gianina Toledo, residente del sector.

Asegura que fue testigo de un asalto hace varios días. “Justo iba a tomar un bus para salir y en el parque principal vi como dos sujetos en una moto amedrentaron a una chica jovencita y se le llevaron la cartera. Yo era la única cerca del sitio y me dio miedo que me hagan algo a mí también, por eso no dije nada”, contó. Añadió que eso ocurrió cerca de las tres de la tarde.

Tal como EXPRESO lo ha contado en anteriores reportajes, esta avenida es una de las más ‘visitada’ por la delincuencia, tanto en asalto a personas, como en robos de buses. Uno de los problemas principales es la escasa iluminación que hay a lo largo de la vía.

“El otro día vimos como unos ladrones se bajaban de un bus y se metían entre la oscuridad y los matorrales para escapar. La gente aprovecha las condiciones de la vía y la falta de luz para hacer sus fechorías”, relató.