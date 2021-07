La delincuencia se filtra en los buses de Santa Elena

No hay sitio donde se respire tranquilidad. En la provincia de Santa Elena, a diferencia de lo que pasaba hace apenas un año, los robos al interior de los buses se han incrementado considerablemente. La Policía afirma no tener la cifra exacta de los delitos allí cometidos, sin embargo los pasajeros hablan de decenas de casos por semana.

“A diario nos roban, desde dinero hasta el celular, o los zapatos. No hay forma de estar en paz, me apena ver cómo la península se va cada vez más deteriorando. Y más aún, cómo los alcaldes no hacen nada para frenar el problema. Salinas, La Libertad y Santa Elena son tierra de nadie”, argumenta la habitante de este último cantón, Lídice Sánchez, a quien hace una semana le robaron su celular y el de su hijo. “Me cortaron la cartera y, aunque parezca absurdo, no me di cuenta. No sentí”, dice enojada; al relatar que esos equipos eran los que ayudaban a sus hijos a estudiar en la modalidad ‘online’.

Manuel Solano, otro de los pasajeros perjudicados, cuenta cómo los delincuentes (que, a decir de la Policía son parte de una banda) actúan simulando ser nada más que usuarios. “En mi caso, ellos buscaron la forma de hacer una trifulca. Se subieron en masa cuando el bus estaba lleno y en esa confusión nos robaron. No fue el único”, advierte; al señalar que le metieron la mano al bolsillo para quitarle la billetera y el celular.

A diario se escuchan los casos de robo bajo esta modalidad. Frente a ello, los militares deben ubicarse por varios meses en los paraderos para evitar que los pillos se trepen en las unidades.

A la salinense Beatriz Tomalá, en cambio, le quitaron los mismos objetos cuando dos hombres fingieron discutir. “Luego supe que ellos habían sido, que mientras peleaban, uno abría mi bolso y claro, no los pudimos agarrar. Si bien no tienen armas, tienen todo planificado”, señala.

Otros casos. En lo que va del año, la Fiscalía registra 3 denuncias de robos en las carreteras peninsulares. La ciudadanía, sin embargo, habla de más: de decenas.

La Policía lo corrobora. El coronel Édison Miranda, jefe del Distrito La Libertad, confirma que actúan de forma similar: esconden lo robado entre sus pertenencias, y apenas bajan de las unidades se cambian de ropa o colocan accesorios para despistar a quienes los vieron. Al huir, otros delincuentes los esperan en motos o carros. “Estamos tras la pista de los asaltantes. Los vamos a agarrar en delito flagrante”, adelanta, mientras hace un llamado a que la ciudadanía denuncie.

En la Fiscalía provincial apenas constan nueve perjuicios por esta modalidad. Las víctimas confirman no hacerlo para no “perder tiempo”. “El sistema, como pasa en todo el país, es engorroso. Las autoridades jamás te facilitan el proceso”, se quejan.

Los sujetos son tan hábiles que urge crear una estrategia integral para su detención. Las cooperativas deben colaborar: facilitar videos, recordar datos, los rasgos físicos del delincuente.

Frente a esta situación, la ciudadanía exige a la policía que destine agentes que actúen como encubiertos para capturar a los delincuentes en delito flagrante. “Solo así podrían ir capturando a los antisociales, el nivel de inseguridad que estamos viviendo es preocupante. Urge que se tomen todas la medidas posibles para salvar a la provincia”, señaló Alisa Santos, habitante de La Libertad.

Ante esta situación, la Gobernación de Santa Elena dispuso que el intendente de Policía, Christian Serrano, esté al frente de los operativos antidelincuenciales que se están ejecutando. “El objetivo es desarticular a las bandas, estamos trabajando de manera coordinada también con los militares. Sabemos que es una molestia bajar a los pasajeros para su revisión, pero es por su seguridad”, indicó Serrano”.

Para la ciudadanía, no obstante, este tipo de controles continúa siendo una medida blanda. “La Libertad continúa declarada en emergencia, pero mientras no lo esté toda la península, los antisociales no harán nada más que migrar. El problema aquí es que los alcaldes no trabajan nunca de forma integral y en planes compartidos. Cada quien busca su porvenir, destacar por su cuenta. Y mientras las acciones no las tomen a la par, Santa Elena continuará hundiéndose en una problemática que antes solo la veíamos en las grandes provincias del país. No aquí”, sentenció Santos.