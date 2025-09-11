Defensoría exige informe a Emapad en 5 días por corte de agua en La Aurora

La Defensoría investiga a Amagua por interrupción del servicio en La Aurora y pide un informe urgente a Emapad EP

A finales de julio pasado, hubo cortes prolongados del servicio de agua potable en La Aurora.

La Defensoría del Pueblo en Guayas exigió a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule (Emapad EP) remitir, en un plazo de cinco días, un informe sobre las acciones realizadas frente al corte prolongado del servicio en la parroquia La Aurora, que motivará un procedimiento sancionatorio contra la prestadora Amagua.

Gonzalo Ortega, delegado provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo, informó este jueves 11 de septiembre que se insistió formalmente a Emapad EP Daule para que entregue, en el término de cinco días, un informe sobre las medidas adoptadas.

Ortega compartió un informe preliminar (con fecha de julio de 2025) que concluye que la interrupción del servicio en La Aurora fue prolongada e imprevista, y que afectó a un número significativo de usuarios.

El documento constata una "grave omisión de Amagua" en materia de coordinación y comunicación institucional y señala que no se cumplieron obligaciones contractuales de notificación ni la entrega de planes de contingencia.

Entre las recomendaciones principales del informe figuran:

Requerir a Amagua un informe técnico exhaustivo con diagnóstico de daños, causas, tiempos de intervención y procedimientos aplicados para la reparación.

Exigir la presentación y validación formal de un plan de contingencia técnico y comunicacional para cortes programados o emergencias operativas.

Implementar un protocolo de comunicación institucional obligatorio entre Amagua y Emapad EP Daule, que garantice notificaciones formales y oportunas sobre intervenciones que puedan interrumpir el servicio.

“Hemos notificado a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de Daule, insistiendo en lo anunciado formalmente de iniciar un procedimiento en contra de la empresa prestadora del servicio de agua potable en La Aurora. Seguimos en la defensa de sus derechos”, escribió Ortega al difundir el informe.

A la comunidad:

Hemos notificado a la Empresa Publica Municipal de Agua Potable de Daule, insistiendo en lo anunciado formalmente de iniciar un procedimiento en contra de la empresa prestadora del servicio de agua potable en La Aurora. Seguimos en la defensa de sus derechos! pic.twitter.com/jnFymQeap6 — Gonzalo R. Ortega (@GonOrtega) September 11, 2025

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí