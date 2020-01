Tal como lo anunciaron el pasado lunes, este martes 14 de enero, Dora García, presidenta de la Asociación de Pacientes Renales, y Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis de las zonas 4, 5, 7 y 8, se reunieron con el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, para hablar de la situación por la que están atravesando al menos 90 establecimientos de diálisis del país a los que el Ministerio de Salud Pública (MSP) les adeuda un total de 160 millones de dólares, como lo publicó EXPRESO.

Salud le adeuda $ 160 millones a las clínicas de diálisis a nivel nacional Leer más

La reunión, a la que asistieron también algunos pacientes, apuntó, a decir de Freire, a que “una instancia mayor genere presión” ante las autoridades. En este caso, ante la ministra de Salud, Catalina Andramuño, y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, a quienes los usuarios hacen un llamado a que los tomen en cuenta y cancelen lo adeudado para no poner en riesgo sus tratamientos. Hay proveedores que han dejado ya de despacharles los insumos.

Son varias acciones las que se pueden tomar, sobre todo teniendo en cuenta que está en peligro la vida de las personas. Esta es una obligación del Estado ecuatoriano, se lo ha ganado incluso en la función Judicial. Hay cientos de sentencias donde se reconoce este derecho, nuestra función está en exigir el cumplimiento de parte del Estado al Gobierno. Freddy Carrión, Defensor del Pueblo

Pacientes renales realizan plantón por deuda del MSP Leer más

Ante ello, Carrión aseguró que desde la entidad se interpondrán una serie de acciones si el Estado no cumple con sus obligaciones, lo que podría dar cabida incluso a la destitución del funcionario.

Reunión. Hoy en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Guayaquil, Carrión (izquierda) recibió a los afectados. Cortesía

La responsabilidad es de los dos ministros y del Gobierno como tal, advirtió. “Ambos deben cumplir con esta obligación constitucional y, más que nada, con esta decisión judicial de entregar medicamentos a los pacientes. Recordemos que estamos hablando de la vida e integridad de las personas, que es un derecho fundamental”, dijo, al hacer hincapié (sin dar fecha exacta) en que de “forma inmediata” buscará a los secretarios de Estado para establecer un cronograma de pago.

Dan terapias psiquiátricas y psicológicas por videoconferencia Leer más

Freire espera una respuesta favorable, de ser posible, esta semana. Sin embargo, aseguró que no bajarán los brazos.

“Vamos a seguir. El tema lo hemos llevado a la Comisión de Salud de la Asamblea, que le dará seguimiento. Estamos preocupados porque la situación es insostenible”. Y aun así, comentó que hace poco los directivos de los establecimientos recibieron un correo electrónico en el que se les pedía que acojan a más usuarios. Algo que ella califica como un descaro.

“¿Cómo podemos hacerlo cuando no nos han pagado al menos ocho meses?”. ¿Cómo pueden hacerlo -se preguntó- si en esos 90 centros de diálisis hay 14.500 pacientes en riesgo?

El pago llegaría el mes pasado, pero no llegó. La deuda sigue aumentando, al igual que el riesgo de los pacientes.

Dora García, de la Fundación Caminando Hacia la Luz

“Estamos en emergencia y no lo entienden. Lo que queremos es una fecha y una solución. En este 2020 no podemos seguir arrastrando esa deuda”, advirtió, coincidiendo con García, quien no descarta la idea de salir a las calles a reclamar si los recursos no llegan a tiempo.

Solca prevé levantar una torre de Consulta Externa Leer más

Para la paciente renal Indira Villegas, del Cisne 2, quien vive desde hace cinco años con insuficiencia renal crónica, es vital que las autoridades los tomen en cuenta.

Si mi hermana no recibe las diálisis se hincha, marea y pone mal. Me urge que Salud responda. Otto Llaguno,

familiar de una paciente renal

Ella tiene también diabetes y, al no recibir el tratamiento, su descompensación se torna compleja. No quiere correr el riesgo, al igual que Violeta Andaluz, cuyo esposo sufre la misma patología.

Me apena que debamos llegar a estas instancias para que cumplan con lo que merecemos y corresponde. Anabda Ortiz,

esposa de un paciente renal

Andaluz y su esposo son de Babahoyo (Los Ríos) y tres veces por semana se trasladan hacia Guayaquil para recibir las terapias. “Nosotros viajamos en las condiciones que sea para que pueda vivir y seguir con vida. Jorge (esposo) lleva año y medio y ha tenido recaídas cuando no recibe las diálisis. No queremos pensar en la posibilidad de no tenerla. No quiero que lo desamparen”.