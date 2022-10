Desde que EXPRESO lanzó el concurso de ideas ‘Rescate de la avenida Nueve de Octubre y Casco Comercial’, los urbanistas y arquitectos de la ciudad y del extranjero que este Diario ha venido entrevistando han dejado claro una cosa: que el centro de Guayaquil debe ser diverso, caminable e inclusivo. Su transformación debe apuntarle a ser amigable para el peatón, para el ciudadano y el turista de todas las edades y de todos los estratos. Y bajo esa necesidad, todos hacen énfasis en que resulta indispensable no darle la espalda a los niños y los jóvenes.

“Si lo hacemos, si no les ofrecemos nada, no verán a este núcleo urbano como un sitio para socializar ni entretenerse. Las opciones para que un programa de vivienda social, que vendría perfecto en este sector, se reducirían; o peor aún, correrían el riesgo de fracasar porque, otra vez, se los está excluyendo en esta metamorfosis que tanto le urge al corazón de Guayaquil”, piensa el arquitecto Eduardo Veloz, quien hasta hace una década, precisamente cuando sus niños empezaron a crecer, decidió migrar a otro sector del Puerto Principal. “El centro no les ofrecía nada. El centro lo tenía todo y a la vez nada, que me vi obligado a irme”, confiesa.

En este punto, José Macchiavello, presidente ejecutivo de Etinar S.A, considera vital que se le saque provecho a los monumentos y plazas que integran el centro y que, lamentablemente, por más de uno pasan desapercibidos.

“Cada monumento tiene una placita que sería ideal para que la aprovechen los escolares. Saber por qué está ahí esa estatua, qué hizo el o los protagonistas de esta, y cuál fue su aporte para Guayaquil fortalecerá nuestra historia. Si los niños, si los jóvenes conocen esto, serán entonces ellos los que se conviertan en los guías del turista. Será un ganar ganar”, alerta; al hacer hincapié en que tomar en cuenta a los jóvenes permitirá que, así como pasó en Medellín, como lo han reconocido sus autoridades, exista una transformación integral. Desde sus raíces.

A esta idea, la profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (España), que además ha dedicado su carrera a la investigación y a la lucha por implementar la perspectiva de género en la construcción de las ciudades, Zaida Muxí, agrega el hecho de que, por un lado, la zona cuente con menos vehículos privados para que la agresividad que existe al momento de desplazarse por el sector se reduzca; y por otro, a que haya parques infantiles; que son nulos o por cuyos juegos se debe pagar.

“Los niños y adolescentes requieren de parques y espacios abiertos para divertirse, y se los pueden implementar en las plazas que ya están construidas, como la Centenario y Seminario”, explica.

Para Muxí otra manera de incluir a los jóvenes recae en el tipo de vivienda que se ofrezca en el sector y que, a su juicio, deberán ser accesibles y tener, más allá de todos los servicios, un entorno que les ofrezca arte y entretenimiento. “Tenemos a los estudiantes de la Universidad de las Artes en el centro decenas de adultos jóvenes trabajando en el área. Si el proyecto es el idóneo y está a su alcance, podrían quedarse y entonces poblar este núcleo urbano”, defiende.

En este punto, el docente de facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Casa Grande, Alfredo Ramírez, y la decana de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, exhortan a que se promueva la existencia de museos y teatros, y se apoye el arte callejero y las actividades al aire libre que permitan que se puedan expresar.

Panorama. Los jóvenes esperan una intervención integral. Alex Lima

“En las metrópolis vivas, en sus núcleos urbanos vivos, hay arte, música, espectáculos que se replican sin día ni horario. Hay opciones para todos los gustos. Una mezcla de cultura e innovación, que sumado a una necesaria seguridad, actúan como un imán”, sentencia Ramírez.