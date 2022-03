El pasado domingo, EXPRESO publicó un reportaje sobre el estado de abandono en el que se encuentran las calles de Playas, incluidas aquellas que conducen a las zonas turísticas del balneario y que son la apuesta para el desarrollo del balneario; sin embargo, esa es apenas una de las preocupaciones de los residentes que se han cansado de esperar que la obra pública llegue a sus vecindarios. Ellos reclaman no ver reflejado en los trabajos el pago de sus impuestos, critican la desatención municipal y el silencio de la autoridad a sus problemas. Frente a ello el alcalde, que por meses no respondió las inquietudes de este Diario, responde a los cuestionamientos ciudadanos.

Al llegar a General Villamil Playas lo que destacan son los huecos, las grietas que hay sobre las vías, el lodo y las nubes de polvo que se forman en estas, y la maleza. — Diario Expreso (@Expresoec) March 13, 2022

Playas: La Victoria termina el año sin obras y descontento ciudadano Leer más

La ciudadela La Victoria, como lo ha publicado EXPRESO, es apenas una de las que no ha sido tomada en cuenta en los trabajos de regeneración, que no han llegado en al menos 40 años, pese a las solicitudes y reclamos de sus habitantes. ¿Por qué tanto abandono?

No es eso, no se trata de que los tenemos abandonados, lo que pasa es que ahí todavía no hemos llegado. Si ninguna municipalidad antes no le paró bola a La Victoria, quiero dejar claro que nosotros sí lo vamos a hacer. Este viernes elevaremos ya al portal de Compras Públicas el proyecto para empezar a construir la red de alcantarillado y pavimentar las calles, que es lo más urgente.

Pero por qué han demorado tanto. ¿Por qué no se ha tomado la molestia, como autoridad, de responderle por lo menos a los habitantes y explicarles cuándo y qué se va a hacer?

Hago un mea culpa de esto último, por mi tiempo y disposición. He hablado con los ciudadanos, quizás no con el indicado, con el líder... Mas, lo que quiero dejar claro es que las obras llegarán porque fue un pedido inicial cuando ingresé a la Municipalidad y lo voy a cumplir. La pandemia trastocó todo. Inicié con una planificación macro, que tuvo duros golpes y, en tiempo, ha debido ser modificada y por eso la demora. Lo que he hecho ahora es tener una media proporcional. Hay gente que me dice que por qué asfaltaré La Victoria y la vía al Ocean Club (con 90 huecos, como publicó el domingo EXPRESO), que son privilegiadas; y lo que les digo es que luego de que he trabajado en los barrios, ahora me toca estas zonas, en la que viven sus hermanos. Si hubiese hecho lo contrario, si hubiese empezado por ellos, qué hubiese pasado, es que acá hay un tema importante, que es el pueblo y el populacho.

Cogí la Alcaldía con una asignación mensual de $ 460.000 y diez meses después, pasé a recibir solo $ 180.000. Ha sido durísimo trabajar así.

Entonces, ¿es verdad lo que dicen los residentes de las zonas donde se paga más impuestos, respecto a que usted prioriza los barrios donde hay más votos, y no lo hace de una forma equitativa y justa, teniendo en cuenta que ellos pagan también impuestos y, de hecho, bastante altos?

No, no lo veo así.

Entonces, cómo lo ve, porque está afirmando que no los está priorizando.

A ver, accedo a esas áreas más pobladas porque las necesidades son mayores. Me he permitido entonces, porque para eso estoy aquí: para administrar, ir por las zonas donde crea conveniente. De allí que, por las necesidades, he priorizado los barrios populares.

La Victoria, un vecindario atrapado en el tiempo https://t.co/mptii4j1GA pic.twitter.com/b1sj43PjTA — Miky (@Miky_Miliky) August 15, 2021

Pero lo ha hecho en su totalidad, porque son varios los vecindarios que, ante la dejación de la Alcaldía, dicen sentir que no tienen alcalde. Y es que, al igual que las zonas populares, las residenciales no tienen ni completos los servicios básicos.

El desorden comercial en el centro de Playas genera reclamos desde negocios Leer más

No creo que deban sentirse así, lo correcto sería que digan que antes no lo tuvieron. Pero está mi compromiso. Dejaré que las acciones hablen.

Con respecto a los baches, ha dicho que asfaltará las calles de La Victoria y la que conducen al Ocean Club, pero, ¿qué hay del resto? Porque Playas si no está minada, está repleta de tierra o polvo. Es innegable.

No es así. Acá sí estamos trabajando. Ahora estoy haciéndolo en las ciudadelas Los Esteros, Bellavista, Altamira, Barrio Cuba y he hecho mes a mes otras más. Tengo una planificación, soy arquitecto, por lo que le pido a los ciudadanos que, entiendo están en su derecho de reclamar, que tengan paciencia. Solo pido eso. Fuimos golpeados por la pandemia, nos recortaron el 60 % del presupuesto y con lo que queda y los impuestos estamos saliendo. Entiendo que exijan, lo entiendo. Quizás no he llegado a sus barrios, pero estoy cumpliendo con mi plan de Gobierno, solo que en otros plazos.

Quiero que la ciudadanía entienda que mi plan inicial se trastocó, pero que eso no quiere decir que no voy a cumplir.

Hecho. En la vía de ingreso al balneario, ese es el panorama. Lomas de tierra y maleza que acompañan la ruta hasta llegar al casco urbano. Miguel Canales Leon

Y como arquitecto, ¿en qué parte de su plan de gobierno están las áreas verdes? Porque, repito, también es innegable que falta sombra en el cantón.

Drogas y delincuencia afectan al parque principal de Playas Leer más

Este año haremos cinco parques y a lo largo de mi gestión, en total serán 18 los que construiremos. Además la Alcaldía de Guayaquil nos donó 300 palmeras.

Pero las palmeras no dan sombra. De hecho en Guayaquil, conforme a lo que dicen expertos en el tema, se critica que hayan plantado palmeras en lugar de árboles frondosos y con copas anchas...

En Playas se van a sembrar también guayacanes, también se prevé un plan de reforestación. Aquí tendremos y acogemos las palmeras porque según el entorno y estatus en el que vivimos, hay también recomendaciones de las que pueden ser parte del hábitat. Yo no sé en realidad cuáles serán las sugerencias en Guayaquil, donde sé que el calor allá es más fuerte. En todo caso, yo le agradezco a la alcaldesa la gestión. Las palmeras acá son bienvenidas.