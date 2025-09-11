Daniel Noboa lideró marcha en Guayaquil con fuerte presencia militar y autoridades

La movilización del presidente Noboa recorrió Malecón y 9 de Octubre, acompañada de autoridades y su madre

La marcha convocada por el presidente Daniel Noboa comenzó este 11 de septiembre con una hora de retraso. Desde el inicio, un amplio contingente militar y policial se desplegó sobre la avenida Malecón y 9 de Octubre. Simpatizantes y figuras políticas se dieron cita para acompañar la movilización.

Entre los presentes estuvieron la vicepresidenta María José Pinto, el ministro del Interior Jhon Reimberg y asambleístas de ADN como Paola y Carolina Jaramillo.

Recorrido y participación de autoridades y familiares



Pasada una hora, el presidente Daniel Noboa llegó acompañado de su madre, Anabella Azín. El recorrido inició desde Olmedo y Malecón hasta la intersección de 9 de Octubre y Malecón, escoltado por un fuerte contingente militar.

La presencia de autoridades y líderes políticos reforzó el carácter institucional de la movilización. La gente recibió al mandatario con banderas y consignas de apoyo durante todo el trayecto.

Discurso de Noboa: firmeza y llamado al cambio



Al llegar a la tarima, el presidente enfatizó que se trataba de una marcha pacífica y ciudadana, pero firme contra las prácticas de siempre. “Nuestra lucha diaria es para mejorar la vida de los ecuatorianos, mientras otros buscan mantener el statu quo”, afirmó Noboa. El mandatario destacó que los ciudadanos han votado por el cambio en más de una ocasión y que es momento de exigir transformaciones. “Tenemos que levantar nuestra voz y exigir que las cosas cambien en las urnas, en las calles y en la dirección del país”, agregó.

Compromiso con la democracia y el futuro del país



Noboa subrayó la importancia de las preguntas de la ciudadanía en la construcción de un Ecuador más justo y democrático. “Los ecuatorianos somos el corazón de la democracia, sin posturas extremas ni divisiones”, afirmó durante su intervención. El presidente también destacó la histórica rebeldía de Guayaquil frente a mafias y opresión, y reafirmó su compromiso con el cambio. “Seguiremos luchando y caminando por un país mejor, comprometidos con cada ecuatoriano”, concluyó Noboa ante los presentes.

