Dalton Narváez dice que el proceso en su contra “lo revictimiza”

El exalcalde del cantón Durán, Dalton Narváez, recibirá cargos por parte de Fiscalía por el presunto delito de cometimiento de peculado. La diligencia está prevista para este viernes 5 en forma telemática.

El exfuncionario ha sido investigado por ese delito desde el año 2019, tras un informe de Contraloría en el que se muestra el examen especial sobre los contratos de consultoría relacionados con el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable de El Chobo, en ese cantón.

También sobre el contrato para la ampliación de cobertura del servicio de agua potable en varios sectores de esa ciudad, entre los años 2013 y 2019.

Narváez se pronunció este martes 2 de enero respecto a la diligencia, indicando que en el año 2019 había denunciado el estado en el que supuestamente recibió los pozos del sector El Chobo, al asumir la administración del cantón.

“Respetuoso de la reserva, jamás hice, ni haré pronunciamiento de los números de indagación previa que anteceden a las “investigaciones previas” que en el año 2019 yo denuncié, pues aparte de ser economista, soy abogado”, sostuvo Narváez.

Agregó que se encuentra en un “autoexilio” y declaró ser víctima de un “sistemático intento de chantaje”.

El exfuncionario dijo que el proceso que se inició “vulnera el artículo 78 de la Constitución en busca de dinero, se revictimiza al alcalde denunciante del año 2019, con una denuncia similar del 2021, en donde los fondos están pagando los habitantes de mi amado cantón Durán, de un préstamo que sacó mi anterior mandataria, de un crédito no reembolsable y que días anteriores a mi salida me obligaron a renegociar una deuda de más de 36 millones de dólares”.

Narváez agradeció, en tono sarcástico, a la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, por “la campaña gratuita que me hace”.

Y reiteró: “Yo no contraté, en mi periodo no se desarrolló el contrato, yo denuncié en el 2019, en cuando (sic) asumí mi mandato y ahora se me procesa por una denuncia del 2021”.

El viernes 5 de enero de 2024, a las 08:10, está previsto que el exalcalde de Durán, Dalton Narváez, reciba cargos por parte de la Fiscalía por un presunto peculado.



Narváez ha sido objeto de ataques violentos en los últimos meses. El 28 de octubre pasado, uno de sus custodios murió asesinado tras un cruce de balas mientras sujetos intentaron secuestrarlo, según denunció. El hecho se registró en el parqueo del Complejo Deportivo de Abogados del Guayas.

Semanas antes, el 5 de octubre, su madre, la también exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, fue secuestrada por delincuentes. Tres días después, ella fue liberada a salvo.

Su vivienda también fue atacada a tiros por sujetos, días después de la liberación.

Narváez indicó que ha pedido a la fiscal general Diana Salazar ser ingresado al programa de víctimas y testigos.

