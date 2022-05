Luego de que el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, dijera la semana anterior que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, cree que todo el problema de seguridad de la ciudad se debe solucionar con camionetas; y luego de que ella en una entrevista señalara que él pretendía eludir su responsabilidad; este 3 de mayo la primera edil volvió a hablar del tema para atribuirla la falta de gestiones y acciones al Gobierno.

SEGURIDAD CIUDADANA tiene que ser el PRINCIPAL tema que nos UNA A TODOS. https://t.co/RVMLbfnyQ7 pic.twitter.com/cm9b6kumZZ — Pablo Arosemena Marriott (@parosemena) April 27, 2022

El Cabildo hace caso omiso a la petición del barrio de eliminar el paso peatonal Leer más

Tras el evento en el que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) asumió la competencia del control vial sobre la Vía a Daule, Viteri reaccionó a las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la ola de inseguridad que enfrenta el país.

“Escuché al Presidente de la República hablar sobre seguridad en Guayaquil. Lamento verlo bastante desorientado y con políticas difusas. Está caminando a ciegas en un país plagado de violencia donde a diario matan a alrededor de 10 personas. Quieren jugar al ping pong con la vida de la gente”, aseguró; al hacer hincapié en que de los 221 cantones que tiene el país solo Guayaquil “ha dado todo para apoyar a la Policía Nacional".

"Lo que no podemos es ordenar a la Policía porque esa no es nuestra competencia, no podemos cuidar los espacios marítimos, no podemos disponer operativos con el ejército, pero lo que hemos hecho es dar recursos necesarios que sirvan de herramienta, desde el hospedaje de los 200 policías que llegan, su alimentación, combustible, vehículos”, volvió a repetir; como lo ha venido haciendo en las últimas semanas.

Frente a ello, Viteri insistió en la creación de una política de seguridad. "No es cuestión de sentarse en mesas a hablar, mientras otros hablan matan a la gente en la calle, se requieren planes, recursos y decisión, se requiere mano dura contra la delincuencia y no ver por la ventana mientras los vehículos estallan”, agregó.

“Guayaquil hace lo suyo, ahora que se amarren los pantalones los otros. No saluditos, mano dura, sino este país va a ser tragado por la delincuencia”, finalizó.

Arosemena no es avenger y josue no va a ser alcalde https://t.co/48aSaTV02v — Poyolski (@dnseter) April 28, 2022

La lucha de un barrio contra la construcción de un puente Leer más

Para la ciudadanía, si bien las críticas llegan en un momento en el que el Puerto Principal y en sí, la Zona 8, viven sumergida en una violencia en la que hasta los niños son las víctimas colaterales; ahora lo que hace falta es que los gobernantes se unan y no que señalen únicamente culpables. "¿De qué sirven esas peleas y esos contraataques de los que estamos siendo testigos? Lo que deben hacer es unirse, todas las fuerzas, todos los líderes. Lo que deben hacer es cambiar las leyes, hacer actuar a la Asamblea, que permanece ciega, sorda y muta frente a este tema. Lo que hace falta es ganas y unión", se quejó Daniela Piedra, habitante del sur de la ci