Guayaquil se va a levantar. "Hemos salido de épocas peores, no solo de pandemias, sino de incendios que han devastado la ciudad y nos volvimos a parar . Esta no será la excepción, seremos ejemplo a nivel nacional de cómo una tragedia, que no se ve desde 1842, se puso de pie y empezó a trabajar", dijo la mañana de este 22 de abril la alcadesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, al referirse a la realidad que vive la ciudad; la más azotada por la pandemia del coronavirus a nivel nacional.

Este miércoles, durante su enlace radial, Viteri habló de temáticas que ha venido ya tratando a lo largo de estos días. Se refirió a la economía de la ciudad y a los médicos que, asegura, el Cabildo ha contratado -en total, 150- para diagnosticar a los pacientes con COVID-19 y tratarlos desde casa o en las dependencias municipales. Aunque no confirmó el día, la alcaldesa aseguró que esta semana el Centro de Convenciones será entregado al Ministerio de Salud Pública para atender a enfermos con sintomatología intermedia.

Enlace Virtual con la Alcaldesa Cynthia Viteri https://t.co/0zJe3ETzfP — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) April 22, 2020

"Cada cama tiene oxígeno, entonces la razón por la cual morían los guayaquileños era porque no podían respirar. Ahora vamos a llegar antes nosotros para detener la enfermedad y salvar vidas", precisó. En el Centro de Convenciones hay 150 camas para atender a los pacientes en cubículos provistos de oxígeno medicinal que será suministrado por tuberías.

La noche del martes 21 de abril, en una entrevista con Canal N de Perú, la alcaldesa habló de esta misma realidad. "Las imágenes que llegaron a medios internacionales eran las imágenes que tiene cualquier país en guerra, de morgue, levantamiento de cuerpos, gente que no podía entrar a los hospitales. En este momento, aunque la frase es dura, Criminalística está al día en el levantamiento de cuerpos, pero la curva todavía no llega a lo más alto en Guayaquil", dijo; aunque el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos ha asegurado que la ciudad ha alcanzado la meseta.

"La curva epidemiológica tiene un ascenso, estabilidad y descenso. En Guayaquil podemos decir que hemos alcanzado la meseta; en cuanto al resto del país todavía estamos analizando los datos", @DrJuanCZevallos en #ContactoDirecto de @ecuavisa.#ActivadosPorLaSalud#QuédateEnCasa pic.twitter.com/3nPDROAW4l — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 22, 2020

A decir de Viteri, en la ciudad no se puede hablar de esa meseta debido a que todavía no se puede tener una cifra oficial de contagios. "Esta está dada por la cantidad de pruebas que alcanza a hacer el Gobierno y no hay pruebas en el mundo. Nuestra ciudad es de 2'750.000 habitantes y se hablan alrededor de 200.000 pruebas, lo cual confirma que esto no es un medidor de la cantidad de contagios", señaló, al enumerar las gestiones realizadas puerta a puerta en los barrios.