Este 19 de abril, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dio su rendición de cuentas anual, y durante su discurso se dirigió al Gobierno para asegurar que las obras de la ciudad están en riesgo de ejecutarse o con atrasos, debido a gestiones que el presidente Guillermo Lasso y algunos ministerios, como el de Finanzas, no está ejecutando.

Durante su intervención, luego de detallar que la Alcaldía proporciona desde la gasolina para los vehículos que hacen patrullaje en la ciudad y los costos de la alimentación de los agentes de la Policía; además del presupuesto para reparar las escuelas fiscales en estado de abandono en el Puerto Principal; precisó que la falta de una firma está boicoteando el desarrollo de las obras. Aquellas que, señaló, el Gobierno no ha podido ejecutar.

“Señor Presidente, en el escritorio del Ministro de Finanzas está la firma de la garantía soberana para el crédito que todos los años recibimos de la Corporación Andina de Fomento; es solo una firma. No le significa nada más que una firma al Gobierno. Mientras no tome la pluma y firme ese documento, está dejando sin alcantarillado y agua potable, sin calles, aceras y bordillos, a zonas como Flor de Bastión. Las Delicias, Los Vergeles, Monte Sinaí. Mi Lote, Sauces, Guayacanes, La Alborada, el casco central de Guayaquil. ¿Cuánto tiempo le tome hacer ese trámite?, sentenció; al hacer hincapié en que "las peleas políticas y la cercanía de las elecciones están pretendiendo tomar como rehén a los guayaquileños”.

La alcaldesa aseguró que el Ministerio de Finanzas no responde a los pedidos respecto al pago que les deben. Miguel Canales Leon

En el encuentro, que se llevó a cabo en la plaza Rodolfo Baquerizo, hizo un llamado además a que Finanzas para los 37 millones de dólares correspondientes al IVA. “Aun cuando dijeron que ese dinero a este y el resto de municipios del país, lo pagarían en enero, no ha pasado. ¿Saben qué significa eso, ciudadanos? Que todo puede quedar en pausa. Ellos no contestan, no llaman. Den una respuesta”, indicó.