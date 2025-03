¿Cuál es la nota mínima para ingresar a la Universidad de Guayaquil?

Terminó el año lectivo y decenas de guayaquileños y habitantes de la Costa del país se alistan para ingresar a la universidad. Como en años anteriores, una gran mayoría tiene en mente ingresar a la Universidad de Guayaquil, que ofrece múltiples opciones académicas divididas en seis áreas del conocimiento. Estas carreras brindan a los estudiantes la oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos en diversas disciplinas, según asegura la institución.

Pasaporte académico: ¿Qué universidades tienen convenios en el extranjero? Leer más

Samantha Carvajal, guayaquileña, sueña con ser odontóloga, y su primera opción es ingresar a la Universidad de Guayaquil, también conocida como la Estatal. "Quiero ingresar, rendir el examen y obtener los puntos necesarios. Mi familia es médica, odontóloga… quiero seguir el legado", expresó.

(Le puede interesar leer: Cuatro universidades se unen para auscultar la salud mental de sus estudiantes)

De manera similar opina el bachillerCarlos Rosero, quien, por las mismas razones —mantener vivo el legado familiar— sueña con que el puntaje tras el examen le permita ingresar a la carrera de Arquitectura. "Amo esta profesión, he crecido con mi familia viendo planos en todos lados. Quiero estudiar aquí porque esta universidad tiene un gran potencial, y los jóvenes logran proyectos impresionantes. Al terminar la carrera, quiero irme a especializar a Monterrey. Espero alcanzar todos mis sueños", señaló Sebastián Macías, estudiante, quien debe obtener un puntaje de 900 para acceder a un cupo.

Para una gran mayoría de alumnos, este proceso de los puntajes es a veces "un tanto confuso". "Hay carreras para los que se necesita un mínimo para pasar, y para otras, ese número tiende a ser más alto. Si quiero estudiar ingeniería ambiental, que es una de las carreras que me gusta, requiero de 758 puntos; pero si quiero optar por la Medicina,debo alcanzar los 944. No sé realmente a qué cifra alcanzaré. Hoy conozco de estos números por tantas veces ya que he preguntado. La verdad, no lo sabía. En el colegio poco se habla de estos puntajes. Ahora es todo nuevo para mi, pero me voy adaptando", reconoce Marina Gallegos, guayaquileña de 17 años.

A continuación, EXPRESO presenta una visión general de las carreras que ofrece la universidad y los puntajes requeridos para cada una de ellas:

Área de Ciencias e Ingeniería:

Alimentos: Puntaje mínimo: 800

Arquitectura: Puntaje mínimo: 900

Biología: Puntaje mínimo: 832

Bioquímica Farmacéutica: Puntaje mínimo: 851

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial: Puntaje mínimo: 816

Geología: Puntaje mínimo: 590

Ingeniería Ambiental: Puntaje mínimo: 758

Ingeniería Civil: Puntaje mínimo: 948

Ingeniería Industrial: Puntaje mínimo: 850

Ingeniería de la Producción: Puntaje mínimo: 817

Ingeniería Química: Puntaje mínimo: 797

Sistemas de Información: Puntaje mínimo: 783

Software: Puntaje mínimo: 776

Tecnologías de la Información: Puntaje mínimo: 690

Telemática: Puntaje mínimo: 820

Área de Agricultura:

Agronomía: Puntaje mínimo: 753

Agropecuaria: Puntaje mínimo: 807

Medicina Veterinaria: Puntaje mínimo: 845

Área de Arte:

Diseño Gráfico: Puntaje mínimo: 818

Diseño de Interiores: Puntaje mínimo: 789

Área de Programas Básicos, Educación, Servicios, Ciencias Sociales y Humanidades:

Ciencias Políticas: Puntaje mínimo: 669

Comunicación: Puntaje mínimo: 799

Derecho: Puntaje mínimo: 885

Educación Básica: Puntaje mínimo: 837

Educación Inicial: Puntaje mínimo: 828

Entrenamiento Deportivo: Puntaje mínimo: 754

Gastronomía: Puntaje mínimo: 843

Pedagogía de la Informática: Puntaje mínimo: 655

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros: Puntaje mínimo: 654

Pedagogía de la Lengua y Literatura: Puntaje mínimo: 754

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte: Puntaje mínimo: 852

Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales: Puntaje mínimo: 671

Pedagogía de las Artes y las Humanidades: Puntaje mínimo: 745

Pedagogía de las Matemáticas y la Física: Puntaje mínimo: 688

Psicología: Puntaje mínimo: 846

Publicidad: Puntaje mínimo: 741

Sociología: Puntaje mínimo: 775

Área de Educación Comercial, Economía y Afines:

Administración de Empresas: Puntaje mínimo: 876

Comercio Exterior: Puntaje mínimo: 849

Contabilidad y Auditoría: Puntaje mínimo: 863

Economía: Puntaje mínimo: 819

Economía Internacional: Puntaje mínimo: 825

Finanzas: Puntaje mínimo: 854

Gestión de la Información Gerencial: Puntaje mínimo: 691

Mercadotecnia: Puntaje mínimo: 788

Negocios Internacionales: Puntaje mínimo: 788

Turismo: Puntaje mínimo: 693

Área de Salud:

Enfermería: Puntaje mínimo: 912

Fonoaudiología: Puntaje mínimo: 814

Medicina: Puntaje mínimo: 944

Nutrición y Dietética: Puntaje mínimo: 885

Obstetricia: Puntaje mínimo: 896

Odontología: Puntaje mínimo: 905

Terapia Ocupacional: Puntaje mínimo: 791

Terapia Respiratoria: Puntaje mínimo: 848

Urdesa, el campus de foráneos universitarios en Guayaquil Leer más

Según la Universidad de Guayaquil, es fundamental que los aspirantes tomen en cuenta que cada carrera tiene un puntaje mínimo de ingreso, denominado "puntaje de cohorte", que corresponde a la nota inferior con la que la universidad cerró el proceso de aceptación de cupos en un período determinado. Aquellos estudiantes interesados en solicitar una homologación deben haber obtenido una nota igual o superior al puntaje de cohorte en el período correspondiente.

(Le puede interesar leer: Solo cuatro de cada diez jóvenes logran entrar a la universidad)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!