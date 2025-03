Urdesa, el campus de foráneos universitarios en Guayaquil

Estudiar en Guayaquil siempre ha sido atractivo para los jóvenes de otras ciudades. Sin embargo, desde hace varios años, llegar a “la gran ciudad”, como muchos la llaman, trae consigo complicaciones adicionales que van más allá de terminar las carreras.

Elegir dónde vivir es una de las decisiones más importantes. Para ello, deben considerar factores como la seguridad, la distancia y los costos, lo que ha aumentado considerablemente en los últimos años, según estudiantes y sus familias.

EXPRESO conversó con jóvenes de distintas universidades y coincidieron en que Urdesa es una de las mejores opciones a la hora de alquilar, a pesar de los recientes aumentos en los asaltos. “Lo más importante es la seguridad.

Aunque no esté al pie de la universidad, no queremos ser víctimas de robos. Urdesa está cerca de varios campus y tiene acceso a transporte público”, señaló Liliana Bolaños, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil (UG).

Bolaños añadió que, aunque inicialmente vivió en zonas cercanas como La Alborada y el sur de la ciudad, la inseguridad la hizo mudarse. Asegura que la zona le ha permitido equilibrar mejor su vida académica y laboral. “En la zona en la que vivía antes, como en La Alborada, los robos eran constantes. Luego viví en otra zona junto a la universidad, a pesar de estar más cerca, la inseguridad me hizo buscar otras opciones. Ahora, con el transporte público accesible y la cercanía a la universidad, me siento más cómoda”, expresó.

Por su parte, Jimmy Guerra, estudiante de la carrera de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, señaló que la seguridad es su prioridad cuando busca dónde vivir. “Estudio en la mañana y, como puedo tomar buses, vivo en Urdesa pero en las primeras calles para no estar tan lejos. Es una zona tranquila y tengo todo cerca”, comentó el estudiante de sexto semestre, proveniente de Latacunga.

No obstante, vivir de manera independiente implica gastos. María José Rodríguez mencionó que el alquiler consume gran parte de su salario, aunque le facilita el acceso a su universidad y trabajo. “Los precios en Urdesa pueden ser más altos, pero tener la universidad cerca y el acceso a servicios lo hace conveniente. En otras zonas, los precios son más bajos, pero se incrementan los gastos de transporte y tiempo”, dijo.

Por otro lado, hay estudiantes que prefieren vivir cerca de la universidad, aunque esto implique un mayor gasto. Por ejemplo, un estudiante de la Universidad Casa Grande, que llegó desde Galápagos, se quejó de los altos precios de los alquileres en Miraflores. “Estoy cerquita del campus, pero por el precio que pago sí espero más confort”, comentó.

Gabriela Placencia, estudiante de Negocios Internacionales, detalló que sus gastos mensuales, incluidos alquiler, servicios y alimentación, suman aproximadamente $800 al mes. A pesar de la alta inversión, asegura que es una opción conveniente por la cercanía. “No tengo que depender de taxis o buses para ir a la universidad y esa es una ventaja”, mencionó.

Varios estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte también coincidieron en que Urdesa es una de las mejores opciones para vivir. Lina Romero, de la Laica, por ejemplo, prefirió Urdesa en lugar de urbanizaciones en La Puntilla (Samborondón) o La Aurora (Daule) debido a la distancia. “Viví en La Joya, me sentía segura, pero estaba lejos de todo. No podía ni reunirme con mis compañeros para hacer trabajos. Gastaba todo en transporte”, explicó.

Criterios de los expertos en bienes raíces

Denisse Grunuer, experta en Bienes Raíces, explicó que los altos costos de alquiler cerca de los campus se deben a la ley de oferta y demanda. “La cercanía a las universidades incrementa los precios, ya que las propiedades en estas zonas tienen una mayor demanda por parte de los estudiantes. Sin embargo, los precios varían dependiendo de las comodidades del lugar, y las habitaciones suelen ser la opción más barata”. Además, resaltó que otras zonas como Sauces, Kennedy y la Alborada, que también lideran las zonas preferidas por los estudiantes, ofrecen precios más bajos, pero las distancias a los campus son mayores.

En el norte, los precios de alquiler varían considerablemente. En zonas como Urdesa, comienzan en $200 mensuales para habitaciones pequeñas, mientras que en Ceibos, los alquileres de departamentos sin amoblar rondan los $400. En zonas más alejadas como la vía a la costa, superan los $600 mensuales; y en el sur, están en $200 en sitios con menos comodidades, y escalan a $400 en departamentos en edificios antiguos.

Romina Intriago, también especialista en el campo inmobiliario, confirmó que Urdesa es una de las zonas más buscadas debido a sus facilidades. “Además de la proximidad a las universidades, Urdesa tiene plazas comerciales, restaurantes y diversos servicios que hacen la vida diaria mucho más fácil”, explicó.

Para Raquel Romero, estudiante de Medicina en una universidad del norte, la idea de vivir en un pensionado le llama cada vez más la atención. “Viví en Ceibos, Miraflores, Álamos y ahora en Urdesa. Llevo casi un año aquí y me siento bien. Sin embargo, me gustaría que se promocionen más los pensionados. La idea de vivir entre más chicas, que lleguemos a casa y podamos incluso allí almorzar y cenar, sin tener que cocinar o salir siempre a buscar qué comer, me entusiasma. Yo he buscado pensionados, pero todos me dicen que antes había más. Ahora he encontrado muy pocos: en la Alborada y Garzota. Pero están llenos. Me gustaría que esta idea se convierta en una tendencia. Sería feliz viviendo así”, relató.

