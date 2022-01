Llegó con los zancos en hombros, mirando de un lado a otro, en busca de sus colegas. Es profesor de teatro, actor, zanquero, gestor cultural. Todo lo ha forjado a lo largo de una década, pero durante ese tiempo, Yang Chang no ha visto espacio respaldado por la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo del Guayas.

La tarde del lunes 17 de enero de 2022, fue uno de los artistas que acudió al llamado que hicieron otros colegas, ante los fallidos intentos para definir a la nueva directiva de la entidad, con sede en Guayaquil, lo que mantiene suspendidas las actividades artísticas locales.

“Creo que la Casa no ha tenido un espacio en donde se conjuguen todos los espacios de los gremios a nivel de Guayaquil, a nivel local donde podamos programar políticas inclusivas para todos los artistas en conjunto”, considera Chang.

Pero la convocatoria no tuvo la respuesta que esperaba el artista visual Jorge Jaén, quien hizo la convocatoria. “Falta la valentía de nuestros compañeros que lleguen y defendamos la Casa de la Cultura que ha sido mancillada desde hace cuatro años”, dijo el artista, quien representa a todo un movimiento de artistas plásticos grabadores, escultores, perfomancistas, teatreros, poetas e intelectuales.

Igual que Chang, manifiesta que el arte en Guayaquil no se ha gestionado absolutamente nada. Cree que más allá de la renuncia o no de Naranjo hace falta respeto a la cultura. “No estamos con ninguna lista, somos neutrales, pero sí reclamamos por el arte”, recalca mientras saluda con Héctor Garzón, conocido como Rosendo Vera, uno de los personajes de la comedia nacional Mis Adorables Entenados, a finales de los 80.

Para el actor, esos altibajos que han existido en los fallidos intentos de elección de la nueva directiva han hecho que el artista pierda el interés.

Lo que sí hace un llamado para que se analice la ley de Cultura, la que considera “deja vacíos”, lo que les impide seguir con las elecciones. Además, cree que “es necesario una voluntad política que no solo tiene que ver con los candidatos, la gente que está a cargo de la Casa de la Cultura matriz, sino también de los artistas y hay que ejercer algún tipo de presión que no se ve, pero que hace falta”.

Yang Chang fue uno de los que acudió al llamado para exigir que se realicen pronto las elecciones. Freddy Rodriguez

Horas antes del plantón, directivos nacionales de la sede de la Casa de las Culturas dieron a conocer su postura frente a la grave situación que atraviesa el Núcleo Guayas.

Tras un respaldo a las acciones de movilización y protesta que se están generando como medidas de presión para la pronta elección de las autoridades, Fernando Cerón, presidente nacional de la CC, hizo dos pedidos puntuales: la intervención de la Junta Plenaria y la renuncia del director provincial, Fernando Naranjo.

La solicitud se realizó durante una rueda de prensa virtual que ofreció, la mañana del lunes 17 de enero, Cerón junto con Paola Zambrano, presidenta de la Junta Nacional Electoral, mediante la cual trataron el tema.

El directivo nacional mencionó que el pedido lo realiza en cumplimiento de los estatutos y reglamentos que rigen a la CC; aunque aclaró que no existe una base legal que permita a la sede nacional o al Ministerio de Cultura intervenir directamente en el proceso electoral del Guayas, “algo que evidentemente nos gustaría hacer”, sostuvo.

En vez de ser una casa de acogida para los artistas ha sido una casa que ha dado la espalda a los artistas cobrando altos precios para ensayar... Yang Chang

artista y profesor de teatro

El arte en Guayaquil no se ha gestionado absolutamente nada... más allá que se vaya Naranjo o no, es el respeto a la cultura... somos neutrales, pero sí reclamamos por el arte Jorge Jaén Vera

artista visual y gestor cultural

Explicó que, mediante diversas acciones, delegaciones, llamadas, han tenido presencia en Guayas con la intención de acompañar y fortalecer el proceso electoral, pero que “lamentablemente estos esfuerzos no han sido suficientes frente a varias acciones externas que han impedido el cumplimiento del proceso electoral”. De ahí que, frente al llamado de protesta de artistas y gestores culturales, Cerón demandó que se recomponga la Junta Electoral Provincial, la cual quedó mermada por la renuncia de cuatro de sus seis integrantes y se pida a la Junta Plenaria para que se encargue del proceso administrativo de la elección en Guayas.

El actor Héctor Garzón (d) y el artista Jorge Jaén, quien hizo la convocatoria, afuera de la Casa de la Cultura del Guayas. Freddy Rodriguez

Y es que esa falta de directorio tiene “consecuencias terribles”, sostiene el artista Mario Oñate. Según dice, desde el momento en que se bloqueó el debido proceso electoral para elegir un nuevo directorio que permita una forma distinta de administrar la institución se rompió con los postulados de Benjamín Carrión.

Frente al pedido de Cerón, Fernando Naranjo asegura que es un candidato como cualquiera y que no despacha desde noviembre del año pasado. “Lo que se vive es el resultado de una práctica electoral instrumentada por mis adversarios con el único objeto de que no participe en las elecciones; práctica que incluso tiene el apoyo de la sede, que tiene su candidato. Han intentado todo: han injuriado y calumniado, han interpuesto acciones de protección que han retardado al proceso por meses, me han impugnado y me han descalificado. Y hoy, cuando la Corte Superior tira abajo esas pretensiones con sus sentencias inapelables, la sede prefiere acusarme de judicializar el proceso, exige mi renuncia...", señala Naranjo. Cree que lo que se debe hacer es obedecer la sentencia y proseguir con el proceso eleccionario.

Es un viacrucis, han querido que no hayan elecciones y mantenerse en el cargo otros cuatro años más... esperamos la renuncia del señor Naranjo... Ermel Aguirre González

candidato a la presidencia del directorio provincial