Guayaquil: la cultura agoniza por falta de difusión

Que hay falta de cultura en los ciudadanos es un tema que frecuentemente se menciona en Guayaquil. Para algunos, la falta de espacios culturales, la escasa difusión comunicacional y la poca o nula ayuda de las autoridades son algunas de las razones por las que generalmente el guayaquileño es considerado como personas que no se sienten atraídas por el arte. Al menos no como en otras ciudades.

El guayaquileño, orgulloso de su tierra Leer más

De hecho, una encuesta realizada por el colectivo Guayaquil Cómo Vamos muestra que el guayaquileño concurre con poca frecuencia a centros culturales, teatros y que lee muy poco. Sin embargo, y contradictoriamente, las mismas estadísticas indican que la mayoría de ciudadanos están satisfechos con la oferta cultural que se brinda.

RELACIONADAS Presidencia de la Asamblea no puede modificar juicio suspendido contra la fiscal

Según el estudio, al menos el 45 % de los guayaquileños está muy satisfecho con la oferta cultural de la ciudad, un 18% está satisfecho; un 27%, nada satisfecho, y un 10 % está poco satisfecho. Esto demuestra que al menos más de la mitad (63%) está conforme con lo que se ofrece.

Pero la situación cambia drásticamente al consultar si han visitado últimamente sitios de recreación cultural. Por ejemplo, el 81 % no ha visitado centros culturales, siendo los adultos (46 años en adelante) los que menos lo hacen, con un promedio de 87% de negación. Respecto a asistir a obras teatrales, el 87 % no ha asistido, repitiendo la constante de que mientras más edad se tiene, menos asiste a esta clase de espacios culturales.

Sobre la cantidad de libros leídos, se reveló que el 37 % no ha leído ni un solo libro en los últimos 12 meses y que apenas el 39% ha leído de 1 a 2 libros. En este tema, se repite la constante de que mientras más edad se tiene, menos se lee.

El guayaquileño, inconforme con la escasez en la educación Leer más

Ante esto, EXPRESO conversó con varios ciudadanos de diversas edades y representantes de algunos sectores culturales para conocer las principales razones por las que cada vez se disfruta menos de la cultura en la ciudad. Y la mayoría coincidió en que la difusión que se hace es poca y que, además, son pocas las actividades al aire libre, abiertas al público o públicas que se hacen en los distintos puntos de Guayaquil para que todos puedan acceder al arte.

“Realmente el problema es que hay poca difusión. La gente no conoce lo que pasa ni en los museos ni en los teatros. Hace falta más promoción para que la gente concurra más a estos sitios. Si uno se entera es porque se mete a las páginas web oficiales o busca en las redes oficiales, pero no se dice así por así qué habrá”, consideró Gabriel Negrete, estudiante universitario, que admite que en el último año no ha visitado centros culturales.

Para el actor y artista Héctor Garzón, a esta realidad (falta de difusión) se le suma otra problemática social. “Hasta 2019 había crecimiento de propuestas culturales, en el 2020 se cae todo por la pandemia y luego llegó la inseguridad”, razonó Garzón, quien destacó que el guayaquileño busca más la diversión fácil antes que el museo, la sinfónica, el teatro o la música en vivo.

Según las estadísitcas, hay poca cultura de lectura en la ciudad MIGUEL CANALES

Garzón, quien también ofrece obras teatrales que fomentan la cultura, propone ideas para mejorar la poca afluencia de público en los teatros. “Para generar un acercamiento más fuerte se debe trabajar desde los espacios barriales. En los parques se pueden realizar actividades culturales. Una de las labores que se deben manejar es que en esos espacios se genere la cultura de la comunidad”, dijo Garzón, quien añadió que las visitas a los teatros han disminuido al menos un 60 % en referencia a antes de la pandemia.

El 74% de los guayaquileños no auguran un buen futuro para su ciudad Leer más

Para Balbina Payne, quien trabaja en coordinación con el museo Presley Norton, la disminución en esta clase de centros culturales es masiva. “Realmente casi nunca se llena. Van personas, pero de manera esporádica. Siempre hay actividades y el ingreso es gratuito, pero muy poca gente lo sabe”, comentó la ciudadana que también pertenece a la agrupación teatral Retablillo.

Payne soltó otra idea que puede fortalecer las visitas a los museos. “Debe existir una vinculación entre el Ministerio de Educación y Cultura. Las universidades deben también realizar visitas coordinadas para quienes estudian para ser docentes”, sugirió la profesional, quien también pide más difusión sobre las actividades que se realizan; y que se trabaje en conjunto con la academia, desde las escuelas.

La realidad es que la gente no conoce lo que hacen los centros culturales. Saben que existen, pero no se conoce de nada. Se necesita más promoción de todo tipo. Gabriel Negrete ciudadano.

“Me encantaría que a mis hijos los lleven al teatro, al museo, que hagan arte en los espacios públicos, pero nada de eso hay. Con suerte, han ido una vez con su escuela en los últimos 5 años. Yo los llevo, pero siempre a los mismos sitios. Hay tantas cosas culturales que se pueden hacer, pero no las hacen. La calle Panamá podría ser un espacio para que haya arte cada semana. En el Malecón del Salado, ahora sin vida, debería haber lo mismo, de forma gratuita... En los barrios, con los líderes, se podrían hacer obras comunitarias, hasta con títeres, pero nada de eso hay. Siempre es lo mismo, lo que conocemos y es poco”, analiza Amy Zumba, habitante del norte de Guayaquil.

Te podría interesar: Blindarse de balaceras, nueva 'materia' dictada en planteles

Otros lugares con poca afluencia de públicos

Por otra parte, también existen centros culturales que durante mucho tiempo han estado en abandono. Tal como lo contó EXPRESO en un reportaje anterior, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), uno de los sitios culturales más representativos de la ciudad, estuvo en crisis durante mucho tiempo, lo que provocó que las visitas a este sitio desaparezcan.

Murales se plasmarán en paredes y edificios de Chiriyacu, en Quito Leer más

Karyna Nogales, quien recientemente fue oficializada como directora de Patrimonio Cultural del Municipio de Guayaquil, dijo a EXPRESO que en su gestión se enfocará en productos y servicios culturales a través de las diferentes instituciones para mejorar la visibilidad del arte y la cultura en la ciudad.

Por su parte, Gino Molestina, empresario guayaquileño de 53 años, considera que el poco interés por parte de los de su edad por las actividades culturales se debe a “un error en la comunicación”, lo que termina afectando la cantidad de personas.

“La mayoría de los de mi edad no somos muy activos en las redes sociales y ahora todo se comunica por ahí. La promoción de esta clase de obras o actividades debe fortalecerse en los medios tradicionales, y a través de volantes que se entreguen, como antes, en los espacios públicos que frecuenta el ciudadano. ¿Cómo se entera alguien de 50 para arriba de lo que habrá? No todos están al tanto de las redes sociales. La falta de difusión es, en gran parte, la que hace que la cultura agonice en Guayaquil”, razonó el padre de familia.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ