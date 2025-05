Conductor implicado en brutal atropello de perro ya rindió su versión

Las sanciones podrían ser severas. El caso que estremeció a la comunidad de Guayaquil empieza a tomar forma en las instancias legales. El conductor presuntamente implicado en el atropello deliberado de un perro en el sector de Florida Norte se presentó este lunes 26 de mayo ante las oficinas de la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales para rendir su declaración.

El hecho ocurrió el pasado 23 de mayo y fue denunciado por redes sociales, donde se difundió un video que mostraba a una camioneta arrollando de forma violenta al animal.

(Lo invitamos a leer: Rescate Animal al Municipio: "Queremos saber cómo y en qué se gastan la plata")

📢 Informamos a la ciudadanía que ya se han tomado acciones ante el atropellamiento de un perro comunitario ocurrido en Florida Norte.



📞 El caso fue reportado al 181 y actualmente está siendo tramitado por la Comisaría de Bienestar Animal, conforme a lo establecido en la… pic.twitter.com/dVRs1gKCBP — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) May 28, 2025

Repudio colectivo

Municipio de Guayaquil investiga a conductor que atropelló y mató a un perro Leer más

La escena generó repudio ciudadano y llevó al Municipio de Guayaquil a iniciar una investigación por posible crueldad animal.

Tras recibir la denuncia, personal técnico de ProAnimal —unidad adscrita a la Dirección— acudió al domicilio vinculado con la placa del vehículo involucrado. Aunque no encontraron al propietario, dejaron una notificación formal exigiendo su comparecencia en un plazo de dos días laborables.

Finalmente, el ciudadano acudió a rendir su versión. Con base en los elementos recabados, las autoridades elaboraron un informe que ya fue remitido a la Comisaría de Bienestar Animal, el ente encargado de evaluar el caso y determinar las sanciones conforme a la ordenanza vigente.

(Lo invitamos a leer: Rescate Animal acusa al Municipio de Guayaquil de “eutanasia masiva” y mala gestión)

Las multas que podría tener el implicado

Según la normativa municipal, el atropellamiento intencional de animales está prohibido y puede ser sancionado como una infracción muy grave, con multas que oscilan entre tres y siete salarios básicos unificados y hasta 300 horas de trabajo comunitario.

“La muerte de un ser vivo a causa de la violencia no puede quedar impune. Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar animal”, señaló la Dirección en un comunicado oficial.

El proceso sigue en curso, y el Municipio ha reiterado que actuará con rigor y transparencia para que se haga justicia en este caso que ha conmovido a cientos de ciudadanos.

La ciudadanía exige no poner en pausa el caso

Rescate Animal pide a Aquiles Álvarez 'reflexionar' por la fauna urbana en Guayaquil Leer más

Para Carlos Rovira, guayaquileño, resulta urgente que se tomen medidas y no se deje pasar por alto el caso. "La persona puede decir que no lo vio, que estuvo estresada, que no fue intencional, que se arrepiente... Puede decir lo que sea, pero la realidad es que lo mató y que este hecho debe marcar un antes y un después. De hecho, en lo personal creo que las sanciones son bajas aún. Para mi, la cárcel por unos meses sería la medida idónea. Y no creo estar exagerando. Simplemente no es justo ni humano lo que pasó", sentenció.

(Le puede interesar leer: Maltrato animal en Ecuador: cárcel, trabajo comunitario y multas económicas)

De forma similar opinó Katherine Vélez, también guayaquileña, que exigió medidas más severas para ponerle un freno al maltrato. "En Guayaquil sí se maltrata a los animales, se ve dolor en las calles. La gente no los respeta, no como debería. Que estamos avanzando con normas, es verdad; pero aún falta mucho por hacer. Tanto por hacer y es agobiante", pensó.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!