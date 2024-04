Los cortes de luz en La Aurora se extienden por más de 6 horas

Desde la madrugada de este martes 16 de abril los habitantes de La Aurora, Daule reportaron el cese del suministro eléctrico a partir de las 03:00, problema que se extendió hasta las 09:00, hora en que retornó el servicio. Pero la alegría de la comunidad no duró mucho, pues llegó el aviso de otro corte programado en la zona.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) anunció una serie de cortes a nivel nacional, y para el caso de La Aurora. el área afectada abarca desde el centro comercial El Dorado hasta el puente Vicente Rocafuerte que conecta a Pascuales, y se detalló que regiría desde las 10:00 a las 12:00 de hoy.

Pero los residentes de las distintas urbanizaciones del sector confirman que el corte aún no se efectúa. EXPRESO consultó con CNEL a que se debe esto, y desde el departamento de comunicación explicaron que por disposición de la Corporación Centro Nacional de Energía (Cenace), se prevé que las centrales frenen a las 12:30 el servicio en la zona.

Los ciudadanos que salían de sus hogares en la mañana observaron cómo regresaba la luz y antes de dar marcha a sus oficios retornaron para encender determinados aparatos, como sus refrigeradoras, pero con el nuevo anuncio la preocupación los invade de nuevo, por temor a que el apagón dañe sus equipos.

"Cuando iba saliendo regresó la luz, y prendo la refrigeradora para que no se dañe la comida, pero ahora ando en el trabajo con miedo que se vaya la luz y se me dañen. Todo porque vi que anunciaron cortes a las 10:00, y que me digan que ahora creen que a las 12:30 se hará el corte destruye aún más mi calma. A todo esto solo me queda una pregunta ¿Por qué no respetan los horarios que ya anunciaron?", se queja Mauricio Guzmán.

Asimismo, Felipe Pelaez, de La Joya, le indigna que tuvo que pasar varias horas sin luz en la madrugada sin aviso previo. "Yo hago teletrabajo, y siempre necesito mi computadora. Ahora que quieren cortar de nuevo la luz, me tocará si o si ir a una cafetería, porque si no lo hago, deberé trabajar más tarde o perder un día de paga. No es justo como están manejando la situación", dice.

CNEL explica que los cortes de la madrugada se dieron por disposición directa de Cenace para captar y ahorrar más energía. Ahora por la misma razón, planean generar más frenos a la distribución de electricidad, pero sin especificar horarios.

