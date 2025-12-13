Cortes de luz en Guayaquil: ¿En qué sectores del sur hubo reclamos por apagones?

Tal como ocurrió, el pasado 10 de diciembre, en zonas del norte, esta vez le tocó a barrios del sur de la ciudad

Los cortes de energía son imprevistos en varios sectores de Guayaquil y provocan daños en los electrodomésticos, según aseguran los ciudadanos.

Esta vez le tocó al sur. Tal como pasó el miércoles 10 de diciembre, en zonas del norte, en cambio hubo un corte de energía eléctrica imprevisto, en varios puntos de Guayaquil, aproximadamente a las 15:00 de este sábado 13 de diciembre.

El reporte de los ciudadanos llegó desde sectores como Los Esteros, Alcedo y Babahoyo, así como los barrios del Seguro, Centenario y Cuba.

“¡No me digan que ya empezamos con los cortes! ¿Cuál es la justificación?”, reclamaba la usuaria @vesand, en la red social X.

No me digan que ya empezamos con los cortes!!! @servicioscnelep @CNEL_EP Estamos sin servicio en el barrio del seguro (centro-sur Gquil). Cuál es la justificación y hasta qué hora estaremos sin luz? 🤬 — vesand (@vesand) December 13, 2025

“Estamos sin luz en el barrio Centenario y qué calor”, fue el comentario de Ángela Salazar, a propósito del intenso Sol que hubo en la ciudad.

“Otra vez nos cortan la luz sin previo aviso, muy continuamente aquí al sur de Guayaquil”, añadió Salazar.

Para todos los reclamos, la respuesta de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), en la mencionada red social, era la misma: “Lamentamos los inconvenientes causados, hemos agilizado con su área encargada”.

A las 15:24, la entidad informó: “Personal técnico realiza revisión de red principal para normalizar el servicio”.

Apagones son continuos e imprevistos

El miércoles anterior, en cambio, la incomodidad se dio en sectores del norte, donde también hubo apagones en la madrugada.

Marco Antonio Vergara indicó, en X, que en Sauces 3 hubo tres cortes de energía seguidos, a las 02:21, 02:23 y 02:25.

“Por eso se queman los artefactos eléctricos, no notifican nada, solo cortan el suministro eléctrico, hasta ahora estamos a oscuras”, fue su queja.

También hubo cortes en Guayacanes, Acuarela del Río, El Limonal, y Sauces 2 y 5.

CNEL aseguró entonces que la suspensión se debía a una afectación en el alimentador Guayacanes, que abastece de energía eléctrica a la zona del mismo nombre.

