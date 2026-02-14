Expreso
Usuarios de Guayaquil reportan cortes de luz este sábado 14 de febrero de 2026 en varios sectores de la ciudad.
Cortes de luz afectan varios sectores de Guayaquil este sábado 14 de febrero

Usuarios reportan interrupciones del servicio eléctrico en Guayaquil. CNEL aún no informa las causas del corte de luz

La mañana de este sábado 14 de febrero de 2026, ciudadanos de Guayaquil reportaron cortes de luz en diferentes sectores de la ciudad. Los afectados compartieron sus experiencias a través de redes sociales, destacando zonas como Terranostra, Nueva Kennedy, Urdesa y la Vía a la Costa.

Hasta el momento, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no ha emitido información sobre el origen del corte ni los tiempos estimados de restablecimiento del servicio.

Quejas y reportes en redes sociales

Usuarios recurrieron a plataformas como X para reportar los apagones y buscar información sobre la interrupción del suministro. “No hay luz en Terranostra. Me reporta un familiar que tampoco en la ciudadela Nueva Kennedy”, escribió Rafael Castillo.

Otro ciudadano, Mauricio Cuesta, preguntó: “¿Dónde no más se fue la luz en Guayaquil?” Los comentarios reflejan preocupación y molestia, ya que muchos negocios y hogares dependen del suministro eléctrico para sus actividades diarias.

Sectores más afectados

Según los reportes de vecinos y ciudadanos en redes sociales, los sectores más impactados incluyen:

  • Terranostra

  • Ciudadela Nueva Kennedy

  • Urdesa

  • Vía a la Costa

Los usuarios pidieron a CNEL que informe sobre las causas del corte y restablezca la energía lo antes posible.

CNEL aún no se pronuncia

A pesar de la cantidad de reportes, CNEL no ha publicado comunicados oficiales sobre la situación. La falta de información ha generado incertidumbre entre los ciudadanos, quienes buscan actualizarse sobre la normalización del suministro eléctrico.

Las interrupciones de energía afectan tanto a viviendas como a comercios, y varios usuarios solicitaron respuestas inmediatas a través de redes sociales para planificar sus actividades.

