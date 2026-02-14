Cortes de luz afectan varios sectores de Guayaquil este sábado 14 de febrero

Usuarios reportan interrupciones del servicio eléctrico en Guayaquil. CNEL aún no informa las causas del corte de luz

Usuarios de Guayaquil reportan cortes de luz este sábado 14 de febrero de 2026 en varios sectores de la ciudad.

La mañana de este sábado 14 de febrero de 2026, ciudadanos de Guayaquil reportaron cortes de luz en diferentes sectores de la ciudad. Los afectados compartieron sus experiencias a través de redes sociales, destacando zonas como Terranostra, Nueva Kennedy, Urdesa y la Vía a la Costa.

Hasta el momento, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no ha emitido información sobre el origen del corte ni los tiempos estimados de restablecimiento del servicio.

Hola el corte de luz en Guayaquil en este momento a que se debe? Urdesa está sin luz — 🇪🇨FranFerrero🇪🇨 (@FranFerreroMD) February 14, 2026

Quejas y reportes en redes sociales

Usuarios recurrieron a plataformas como X para reportar los apagones y buscar información sobre la interrupción del suministro. “No hay luz en Terranostra. Me reporta un familiar que tampoco en la ciudadela Nueva Kennedy”, escribió Rafael Castillo.

No ha luz en Terranostra. Me reporta un familiar que tampoco en la ciudadela Nueva Kennedy. 😕 — Rafael Castillo (@rafacastilloc) February 14, 2026

Otro ciudadano, Mauricio Cuesta, preguntó: “¿Dónde no más se fue la luz en Guayaquil?” Los comentarios reflejan preocupación y molestia, ya que muchos negocios y hogares dependen del suministro eléctrico para sus actividades diarias.

Donde no más se fue la luz en. guayaquil? belohorizonte vía a la costa hay corte de energía ?



Confirmen — Mauricio Cuesta (@MauricioCuestaP) February 14, 2026

Sectores más afectados

Según los reportes de vecinos y ciudadanos en redes sociales, los sectores más impactados incluyen:

Terranostra

Ciudadela Nueva Kennedy

Urdesa

Vía a la Costa

Los usuarios pidieron a CNEL que informe sobre las causas del corte y restablezca la energía lo antes posible.

@EcuadorMAE @CNEL_EP

No hay servicio eléctrico en algunos sectores de Guayaquil hace media hora!. Y cnel no informa nada. — Christian Idrovo W (@IdrovoWil) February 14, 2026

CNEL aún no se pronuncia

A pesar de la cantidad de reportes, CNEL no ha publicado comunicados oficiales sobre la situación. La falta de información ha generado incertidumbre entre los ciudadanos, quienes buscan actualizarse sobre la normalización del suministro eléctrico.

Las interrupciones de energía afectan tanto a viviendas como a comercios, y varios usuarios solicitaron respuestas inmediatas a través de redes sociales para planificar sus actividades.

