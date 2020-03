Los usuarios manifiestan estar enojados. Cuestionan el hecho de que en pleno estado de excepción estén sin luz. "Llevo cuatro horas así, sin poder salir a comprar ni siquiera una vela porque todo está cerrado. ¿Hasta qué hora durará esto? Ya mismo se me apaga hasta el celular y me interesa, por lo que está pasando a nivel nacional con el coronavirus, estar informado y conectado", se queja Arturo Llaguno, residente de Mucho Lote 1.

@servicioscnelep seguimos esperando tengan en cuenta que tenemos congelados que no van durar mucho con la gran calor que ha hecho hoy necesitamos solución mucho lote 1 etapa 7 mz 2388 y mz 2394 y tenemos como 5 horas sin luz así que necesitamos pronta solución. — Harold Freire C. (@FreireHarold) March 22, 2020

Según han reportado los residentes de diversas etapas, entre ellas la 1, y 4; desde las 16:00 en el sector el servicio de energía eléctrica fue interrumpido. Vecinos como Jorge Álava desconocen si es por algún trabajo que la Corporación Nacional de Electricidad CNEL esté efectuando en el sector, o porque un transformador explotó.

"Escuché un sonido fuerte, pero no puedo asegurar que sea por eso. Lo he preguntado en las redes sociales y he llamado a la compañía. Aquí nadie me ha contestado, pero por redes, que generalmente lo hacen, tampoco", agregó el morador que mostró su preocupación sobre todo porque temía que los alimentos que adquirió para sobrellevar la cuarentena se dañen.

"Las reservas de comida se dañarán si la luz no regresa. No es posible que en un estado de emergencia, pasen estas cosas. En el norte solo ayer hubo un corte de agua.. Autoridades pongan atención, necesitamos que ustedes con sus servicios colaboren al máximo", agregó la también residente Laura Carvajal.

Hace unos minutos, vía Twitter, otros residentes se quejaron de lo mismo. Ellos, que hicieron énfasis en el temor de perder sus reservas de comida, sin embargo aseguraron que en efecto un transformador se dañó en la manzana 2688 de la séptima etapa.

Sr de cnel se los esta llamando para q vengan a reparar un transformador en mucho lote 1 - 7ma etapa mz 2688 y no responden ni las llamadas ni los mensajes 4 horas sin luz los viveres para ma cuarentena se nos van a dañar sre enviar urgente a solucionar el asunto — IVETT PLAZA (@PlazaIvett) March 22, 2020

Pero Mucho Lote 1 no es el único sitio de Guayaquil donde se reflejan las quejas. En la ciudadela Mirador del Norte y en la Cooperativa El Fortin la historia es similar.

Mentira si estamos esperándolos q nos ayuden solucionar el problema de luz en Cooperativa el fortín , Av Casuarina y aquí seguimos desde las 12 del día hay personas. Mayores niños la comida se daña necesitamos luz — Dani Tabares (@daniitabares) March 22, 2020

EXPRESO solicitó información sobre lo ocurrido al departamento de comunicación de la institución, pero hasta el momento no hubo respuesta.