Corte de luz en Guayas este domingo 7 de noviembre: conozca las zonas afectadas

CELEC realizará trabajos de mantenimiento en la subestación Durán, lo que provocará cortes temporales de energía

El corte de energía durará tres horas, un periodo que permitirá a los equipos técnicos ejecutar la limpieza y revisión.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) anunció que este domingo 7 de diciembre de 2025 ejecutará trabajos de mantenimiento programado en la subestación Durán, ubicada en la provincia del Guayas. Las labores estarán a cargo de la Unidad de Negocio Transelectric y buscan reforzar la calidad del servicio eléctrico en los cantones Durán y Samborondón.

Según la entidad, los trabajos son de carácter preventivo y se enfocan en el lavado del equipamiento de la subestación. Este procedimiento es necesario debido a los altos niveles de contaminación acumulada, asociados a polvo, excremento de aves, presencia de vegetación y moho, factores que pueden afectar la operación de los sistemas eléctricos.

Cortes programados por mantenimiento en Durán y Samborondón

Para ejecutar estas tareas de forma segura, será necesario aplicar una restricción temporal del servicio eléctrico. La interrupción está prevista entre las 06:00 y 09:00 y abarcará a los usuarios del cantón Durán y a la cabecera cantonal de Samborondón, áreas directamente conectadas a la subestación intervenida.

CELEC EP explicó que este mantenimiento busca evitar fallas inesperadas y garantizar la continuidad del suministro en una zona de alta demanda. Además, recordó que este tipo de intervenciones son parte de su programación anual para asegurar la operación confiable del sistema eléctrico nacional.

La institución agradeció la comprensión de la ciudadanía ante los posibles inconvenientes y reiteró que los trabajos permitirán mejorar el servicio en los sectores afectados. También recomendó a los habitantes tomar previsiones durante las horas en que se ejecutará la restricción eléctrica.

La ciudadanía espera que se respeten los horarios anunciados

Para Fátima Secaira, residente de La Puntilla, en Samborondón, es importante que el mantenimiento se realice a la hora acordada y que termina asimismo en el tiempo previsto. "Es lo único que pido, que se respete lo establecido. Un domingo sin luz en pleno diciembre, que suelen hacerse tantas actividades, es una locura. De 06:00 a 09:00 es una hora oportuna. Solo pido que se respete", señaló. Ese día, asegura, tiene un desayuno familiar con sus amigas del colegio.

