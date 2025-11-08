Corte de agua en Guayaquil: ¿Qué zonas serán afectadas este 9 de noviembre?

Interagua confirmó que sí habrá corte de agua en Guayaquil. Conoce el sector que será afectado y su horario

El corte de agua será solo en vía a la costa.

Los constantes cambios en los comunicados oficiales sobre el corte de agua en Guayaquil han generado confusión entre los ciudadanos, que aún no tienen del todo claro si este fin de semana habrá o no interrupciones en el servicio.

Inicialmente, Interagua había informado sobre un corte masivo de agua potable para el domingo 9 de noviembre, debido a labores eléctricas programadas por CELEC-Transelectric.

Sin embargo, la empresa revocó el anuncio horas después, asegurando que el servicio se mantendrá con normalidad en casi toda la ciudad y en Nobol, Daule, Durán y Samborondón.

Sí habrá corte de agua en vía a la costa

Vía a la costa sí tendrá corte de agua este 9 de noviembre: horario y zonas afectadas Leer más

No obstante, el alivio no fue total. Pese a la suspensión del mantenimiento general, CNEL EP confirmó que mantendrá sus propios trabajos en la vía a la costa, lo que sí provocará una interrupción parcial del suministro en ese sector.

De acuerdo con la información actualizada, los trabajos de instalación de fibra óptica de CNEL se realizarán desde las 23:30 del sábado 8 hasta las 08:00 del domingo 9 de noviembre. Durante esas horas, la estación de bombeo EB1 quedará sin energía eléctrica, afectando la distribución de agua desde el kilómetro 13,5 hasta el kilómetro 74, que incluye urbanizaciones y comunas como Olmedo.

Interagua indicó que una vez finalicen las labores y se restablezca la energía, el servicio se normalizará durante la mañana del domingo.

¡AVISO IMPORTANTE de Interagua! 📢



➡️ Los mantenimientos de TRANSELECTRIC quedan SUSPENDIDOS. Por lo tanto, no habrá afectación de agua en norte, centro, sur de Guayaquil, Nobol y AMAGUA. ¡Mantente tranquilo! 😌



⚠️ ÚNICA AFECTACIÓN: Trabajos de CNEL EP en VÍA A LA COSTA (sábado… pic.twitter.com/v6zT1F70Tb — Interagua C. Ltda (@interagua) November 7, 2025

Ciudadanía con dudas sobre comunicados

“Agua con caca y plomo”: el fuerte mensaje de Noboa al Municipio de Guayaquil Leer más

Los constantes cambios de anuncios provocaron desconcierto en varios sectores. Muchos usuarios en redes sociales expresaron su molestia y señalaron que no existe claridad en la información oficial, ya que los comunicados emitidos en los últimos días se contradicen entre sí.

“Primero dijeron que toda la ciudad se quedaría sin agua, luego que no, y ahora resulta que solo una parte. Nadie entiende nada”, comentó una usuaria en la red social X, donde Interagua ha publicado sus actualizaciones.

El anuncio inicial del corte —que abarcaba al norte, centro y sur de Guayaquil, así como a los cantones Nobol, Daule, Samborondón y Durán— causó preocupación generalizada, especialmente entre quienes temían quedarse sin abastecimiento durante el feriado.

Interagua insistió en que mantendrá comunicación constante a través de sus canales oficiales ante cualquier cambio en la planificación y recomendó a los usuarios seguir las actualizaciones en tiempo real para evitar confusiones.

Mientras tanto, los guayaquileños esperan que esta vez no haya más modificaciones y que el servicio se mantenga estable en el resto de la ciudad, tras una semana marcada por anuncios contradictorios y malestar ciudadano.

Solo vía a la costa sufrirá la suspensión del servicio de agua potable Ilustración Miguel Rodríguez

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!